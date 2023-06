Violenze all'ex moglie, il 9 giugno il Tribunale del Riesame si pronuncerà su divieto avvicinamento per Omar Favaro

Si terrà il prossimo 9 giugno al Tribunale del Riesame di Torino l’udienza per Omar Favaro per il quale la procura di Ivrea ha chiesto una misura cautelare di divieto di avvicinamento, respinta dal gip, nei confronti della ex moglie e della figlia.

Omar Favaro, noto alle cronache per il delitto di Novi Ligure, sarebbe ritenuto responsabile di presunti maltrattamenti nei confronti della ex moglie da cui è separato. La procura ha fatto appello alla decisione del gip.

Il Riesame ora dovrà rivalutare la situazione effettiva di rischio che correrebbero le vittime.