Orchestra e Coro Magister Harmoniae dell'Associazione Musica Insieme APS di Grugliasco protagonisti di un atteso concerto

Un evento speciale ed imperdibile in programma domenica 11 giugno al Teatro Cav. Magnetto di Caselette: l’anteprima dei concerti che l’Orchestra e Coro Magister Harmoniae, dell’Associazione Musica Insieme APS di Grugliasco, eseguiranno a Vienna durante il prestigioso “Summa Cum Laude International Youth Music Festival”. Il Festival, organizzato da VIA MUSICA con la partnership di Concerts-Austria (Vienna International Association for Music and Cultural Exchange), accoglie le migliori orchestre provenienti da tutto il mondo.

Ricordiamo che la Magister Harmoniae di Grugliasco, formata da studenti giovanissimi, è stata invitata nel tempio della musica mondiale, il Musikverein di Vienna, ad esibirsi ai primi di luglio in rappresentanza delle orchestre giovanili italiane. Oltre alla Sala Dorata del Musikverein, concerti anche nella Sala Haydnsaal del Castello Esterhàzy e al MuTh.

Sotto la direzione della violinista M° Elena Gallafrio, Direttore Artistico dell’Associazione Musica Insieme APS, l’Orchestra e Coro Magister Harmoniae eseguiranno alcune tra le più belle Colonne Sonore di sempre, da Morricone ad Hans Zimmer, passando da John Williams ed Astor Piazzolla, si ripercorreranno musiche e film che sono ormai entrati nella memoria collettiva e che riempiono di pathos.

Durante lo spettacolo interverrà, come ospite straordinaria, la ballerina Yilian Martinez Figueredo che si incastonerà all’interno della serata per trascinare il pubblico in un vortice di energia, suoni e colori che non faranno altro che rendere questo evento unico. Durante la serata verrà inoltre consegnata la Borsa di Studio “Ludovica Gilardi”.

"Che il tuo amore per l'arte e per la musica sia da esempio per sconfiggere il buio della solitudine"

Con una dedica alla giovane Ludovica Gilardi, prematuramente scomparsa, l’Associazione Musica Insieme APS ha deciso di dedicare proprio a lei una raccolta fondi online, attraverso un crowdfunding per il progetto “SOS INCLUSIONE... Nessuno resta a casa” per permettere a tutta la sua Orchestra Magister Harmoniae di partire per Vienna, NESSUNO ESCLUSO.