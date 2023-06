A Torino quattro soldati ucraini tornano ad usare mani e braccia grazie alle protesi bioniche [VIDEO]

Roman, Mykola, Ruslan e Mykhailo. Sono questi i nomi dei quattro soldati ucraini rimasti feriti gravemente in guerra, che a Torino hanno ricevuto protesi bioniche. Grazie alla collaborazione tra Superhumans Center e Officina Ortopedica Maria Adelaide i militari, oggi ospitati in Sala Colonne dal Comune, possono tornare ad usare entrambe le braccia e mani grazie ai nuovi ausili tecnologici. Lo scorso 14 aprile è stato inaugurato il primo centro protesico Superhumans a Leopoli, alla presenza della first lady Olena Zelenska.

Le protesi

Dall'inizio del conflitto in Ucraina, sono state fatte 15mila nuovi amputazioni. In questo drammatico elenco figura anche Roman Kiyanets: per lui sono state realizzate due protesi, una meccanica per lavori pesanti e una mioelettrica per la ricostruzione di tre dita. A Mykola Efimenko sono state applicate una protesi mioelettrica per il braccio con mano multiarticolata Covvi e una mano meccanica con la ricostruzione del pollice sinistro.

A Ruslan Petrov è stata applicata una protesi meccanica con la ricostruzione delle cinque dita, mentre per la prima Mykhailo Bartoshik è stata realizzata una protesi mioelettrica con controllo attraverso i muscoli pettorali e dorsali, con la ricostruzione di tutti i livelli articolari (spalla, gomito, polso, dita) e con la mano multiarticolata Covvi.