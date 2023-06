Settimo Torinese, grazie ai fondi del Pnrr nuova vita per la Pieve di San Pietro, il suo edificio più antico [FOTO]

Il progetto di valorizzazione della piazzetta degli Alpini, oggi sede dei servizi demografici del Comune, cuba circa 1,3 milioni di euro e prevede il rifacimento completo dello spazio fra via Verdi, via della Repubblica e il sottopassaggio ferroviario; i lavori comprenderanno una nuova pavimentazione, la realizzazione di aiuole, aree verdi e di una fontana, oltre alla predisposizione di spazi dove i bambini potranno giocare e miglioramenti sulla parte esterna della palazzina dei servizi demografici. "Sarà uno spazio molto più vissuto e animato rispetto a oggi – interviene il vicesindaco Giancarlo Brino –. La piazzetta diventerà un luogo di aggregazione, con panchine, siepi e spazi in cui i bambini potranno giocare in sicurezza".