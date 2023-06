In tenda davanti all'assessorato per protestare contro gli sfratti: "L'articolo 610 è una violenza"

"Il 610 è una violenza, basta strapotere dei palazzinari, casa per tutti": sono queste le scritte impresse sugli striscioni affissi questa mattina davanti all'assessorato al welfare della Città di Torino in via Giulio, simbolicamente accompagnati da una tenda a rappresentare l'emergenza casa. L'iniziativa del collettivo Prendocasa Ad appenderli sono stati gli attivisti del collettivo Prendocasa, insieme ad alcune famiglie, autori di un presidio per protestare contro i cosiddetti "sfratti a sorpresa" previsti dall'articolo 610 del codice civile.

L'obiettivo dei manifestanti è l'assessore competente Jacopo Rosatelli, reo di non aver mantenuto le promesse: "Negli scorsi mesi - hanno accusato gli attivisti - aveva definito gli sfratti a sorpresa come una pratica inumana, ma nel frattempo migliaia di famiglie, molte con bambini, disabili o malati, continuano a essere buttate in strada con il 610. Nella sola Barriera di Milano, a detta di uno dei 12 ufficiali giudiziari attivi nel quartiere, vengono eseguiti almeno 20 sfratti al mese; tutto questo a fronte di sole 30 assegnazioni di case popolari da gennaio a marzo". L'assessore Rosatelli nel mirino

La denuncia riguarda anche lo stato dell'assegnazione degli alloggi popolari e dell'emergenza abitativa: "Le famiglie sotto sfratto - hanno proseguito - restano senza tutele perché le liste d'attesa per le case popolari sono troppo lunghe e intasate e, contemporaneamente, le strutture per l'emergenza abitativa sono al collasso; l'unica soluzione è quella di bloccare gli sfratti, smettere di essere succubi di palazzinari senza scrupoli a cui viene lasciata sempre l'ultima parola e imporre l'utilizzo di contratto agevolati". Le situazioni di Ahlam e Meriem

Tra le persone scese in strada c'era Ahlam, della cui situazione si era già parlato lo scorso gennaio: "La situazione - ha raccontato - non è migliorata: siamo sotto sfratto a sorpresa da 8 mesi e sto vivendo un incubo con mio marito e i nostri 3 bambini. Abbiamo provato ad affittare un alloggio in corso Grosseto ma il proprietario, appena saputo che eravamo stranieri, non ne ha voluto più sapere. L'accesso alla casa popolare, inoltre, non è possibile perché abbiamo 4 anni e 6 mesi di residenza a Torino anziché 5 come richiesto; mi è stato proposto anche l'inserimento in una struttura ma senza mio marito, cosa che non ho potuto accettare".