Rivoli, colpisce la moglie che si rifiuta di rubare al supermercato: arrestato

Dovrà rispondere di maltrattamenti un 51enne arrestato la scorsa notte dai carabinieri chiamati dal personale della sicurezza privata del pronto soccorso di Rivoli da dove l’uomo, che poco prima aveva dato in escandescenze aggredendo la consorte e danneggiandole l’auto, si era allontanato a piedi, facendo perdere le proprie tracce.

Individuato e perquisito dai militari, il 51enne è stato trovato in possesso di un coltello e di un grammo di hashish. A seguito di accertamenti, a carico dell’uomo sono emersi reiterati maltrattamenti in famiglia e ripetute aggressioni fisiche culminate domenica pomeriggio quando, in stato di alterazione per l’assunzione di bevande alcoliche, aveva colpito violentemente la moglie facendole perdere i sensi poiché si era rifiutata di rubare in un supermercato. A seguito dei colpi la donna ha riportato una ferita a una mano medicata e giudicata guaribile in 5 giorni.