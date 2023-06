In crescita: i trionfi di TMS Network (TMSN) evidenziano la debolezza di BNB (WBNB) e Dai (DAI), avvolte

Il mercato delle criptovalute si è evoluto rapidamente negli ultimi tempi: la nuova piattaforma di investimento TMS Network (TMSN) ha provocato notevoli disagi, trionfando su Wrapped BNB (WBNB) e Dai (DAI) e mettendo a nudo le loro debolezze.

Questa potrebbe essere l'occasione perfetta per Wrapped BNB (WBNB) e Dai (DAI) di evolvere verso la fase successiva, ma in alternativa potrebbe essere il momento della loro caduta. Tuttavia, TMS Network (TMSN) è certa di continuare la sua striscia vincente nel finale della sua prevendita, con il token attualmente valutato a 0,097 dollari. Continuate a leggere per scoprire perché TMS Network (TMSN) è molto più forte di Wrapped BNB (WBNB) e Dai (DAI!).

TMS Network (TMSN)

TMS Network (TMSN) è una piattaforma di investimento decentralizzata di prossima realizzazione che mira a rivoluzionare il modo in cui gli investitori si riuniscono. TMS Network (TMSN) mira a supportare criptovalute, azioni, FX, derivati e altro ancora, il che le consentirà di riunire investitori tradizionali e decentralizzati. TMS Network (TMSN) ha applicato commissioni basate sul volume e forme di monetizzazione a ogni asset, consentendo a tutti di guadagnare allo stesso modo.

TMS Network (TMSN) offre anche strumenti di social trading, che consentono agli investitori di diverse discipline di scambiarsi strategie, rafforzando la comunità di TMS Network (TMSN). Questa comunità è alla base del sistema di governance decentralizzato di TMS Network (TMSN), che garantisce che ogni decisione riguardante TMSN sia approvata direttamente dai suoi investitori. Naturalmente, TMS Network (TMSN) sta esplodendo con la sua piattaforma di investimento utilitaristica, con una crescita del 1963% nel 2023.

Wrapped BNB (WBNB)

Wrapped BNB (WBNB) è l'alternativa "impacchettata" al token BNB (BNB) di Binance, con Wrapped BNB (WBNB) che offre molti più vantaggi e caratteristiche moderne. A differenza di BNB (BNB), che è costruito sulla Binance Chain, Wrapped BNB (WBNB) è costruito sulla Binance Smart Chain (BSC). La BSC è stata progettata per affrontare le sfide di interoperabilità che BNB (BNB) deve affrontare e Wrapped BNB (WBNB) può connettersi direttamente con altre blockchain attraverso la BSC.

Sebbene Wrapped BNB (WBNB) sia chiaramente un miglioramento rispetto al token BNB (BNB), questo non significa che il token esploderà. Infatti, gli analisti temono che Wrapped BNB (WBNB) appaia troppo confuso e vago, saturando la rete di Binance con un altro token. Se Binance istruisce adeguatamente i suoi investitori su Wrapped BNB (WBNB), questo non dovrebbe essere un problema, ma attualmente Binance, BNB (BNB) e Wrapped BNB (WBNB) sono tutti in crisi.

DAI (DAI)

L'accessibilità e la discriminazione sono da tempo delle sfide nella sfera delle criptovalute. I token dichiarano di essere per tutti, ma la volatilità lo impedisce, e DAI ha riconosciuto questo enigma. DAI (DAI) offre un token crittografico che è stato progettato per le aziende e per i privati. Inoltre, DAI (DAI) permette agli utenti di assegnare DAI (DAI) ad attività stabili, consentendo loro di investire alle proprie condizioni.

Sebbene questo sia certamente un approccio innovativo all'accessibilità degli investimenti, DAI (DAI) soffre di un problema che affligge molti token. In definitiva, il valore di DAI (DAI) non è chiaro: certo, offre un token accessibile a tutti, ma non ci sono molte funzionalità o prodotti aggiuntivi che gli investitori di DAI (DAI) possono sfruttare.

Final Thoughts

In conclusione, TMS Network (TMSN) ha avuto un impatto notevole sulla scena delle criptovalute, facendo saltare le aspettative degli investitori e rivelando le insidie di Wrapped BNB (WBNB) e DAI (DAI). È un peccato, perché Wrapped BNB (WBNB) e DAI (DAI) stanno chiaramente facendo uno sforzo, ma purtroppo non è stato dimostrato abbastanza.

Quindi, non restate lì a chiedervi cosa fare con le vostre Wrapped BNB (WBNB) e DAI (DAI). Prendete una quota di TMS Network (TMSN) e mitigherete il vostro rischio in men che non si dica. Siate veloci, però: il token è attualmente valutato solo 0,097 dollari, ma questo è il prezzo della quarta fase, quindi supererà 0,1 dollari tra non molto. Buona fortuna!

