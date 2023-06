Una festa al parco Le Serre di Grugliasco per ringraziare i partecipanti al progetto "Dona un albero"

Sono più di quanti ci si aspettasse i singoli e le associazioni che hanno aderito al progetto “Dona un albero”, promosso dalla Società Le Serre insieme all’amministrazione comunale di Grugliasco. Per ringraziarli, nella settimana in cui si celebra la “Giornata mondiale dell’ambiente”, giovedì 8 giugno, alle 17.30, è in programma una festa presso l’Aula Verde “Ape Maia”, all’interno del Parco Culturale Le Serre, in via Tiziano Lanza 31. L’incontro, aperto a tutti, sarà l’occasione per vedere i nuovi alberi messi a dimora, che saranno descritti dall’agronoma Laura Tamburelli in una breve passeggiata conoscitiva. Inoltre si potrà ascoltare l’intrattenimento musicale a cura dell’associazione culturale “UpStage Music Lab”.

Il progetto “Dona un albero”, partito nel mese di marzo, prevede la possibilità di acquistare un albero da piantumare all’interno del Parco culturale Le Serre, come dono per qualcun altro o per sé stessi. L’obiettivo è quello di contribuire attivamente alla salvaguardia e alla valorizzazione dell’ambiente, compensando le emissioni di anidride carbonica e l’inquinamento urbano attraverso la messa a dimora e la crescita di nuovi esemplari, selezionati dall’agronoma Laura Tamburelli in base a vari criteri ambientali (resistenza all’inquinamento, minori attacchi di parassiti, ridotta o nulla azione scatenante di reazioni allergiche ecc.). Anche la zona di piantumazione, così come il numero di esemplari, è vincolato come da regolamento, per permettere ai nuovi esemplari la migliore esposizione, distanza e compatibilità con gli alberi già presenti nel parco.

La prima finestra del progetto si è aperta dal 9 al 31 marzo e ha visto una forte partecipazione da parte del pubblico, che ha portato all’acquisto di sette dei dieci alberi messi a disposizione. Per i restanti, due magnolie obovate bianche e un quercus ilex, è possibile presentare domanda ancora fino al 30 settembre, con piantumazione prevista entro fine dicembre. Possono aderire a “Dona un albero” singoli cittadini e cittadine, non necessariamente residenti a Grugliasco, associati e associate, enti no profit e aziende, che saranno simbolicamente ringraziati con l’invio di un attestato di donazione e la stampa di una targhetta che verrà apposta sull’albero dopo la messa a dimora.

Il regolamento del progetto, il modulo di adesione, la scheda alberi e la planimetria dove sono visionabili le zone di piantumazione e gli esemplari ancora a disposizione sono disponibili al link https://www.leserre.org/gare-bandi/60/progetto-dona-un-albero. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria della Società Le Serre all’indirizzo e-mail segreteria@leserre.org .