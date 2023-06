Ruba in un negozio del centro, ma viene sorpreso e arrestato dai carabinieri

La sera del 5 giugno, in via XX Settembre, i carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno proceduto all'arresto di un 26enne. L'uomo, già conosciuto dalle forze dell'ordine, è stato colto sul fatto mentre fuggiva precipitosamente in bicicletta dopo aver commesso un furto all'interno del negozio "Motivi", situato in Via Roma 83.

Fermato con quattro borse rubate