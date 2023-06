La voce di Maria Callas risuonerà nelle vie di Pinerolo per la Notte delle Muse

Torna sabato 10 e domenica 11 giugno la Notte delle Muse, quest’anno dedicata a Maria Callas, nel centenario della sua nascita: la voce della soprano accompagnerà il percorso dei visitatori ai musei di Pinerolo, aperti in serata con ingresso gratuito.

Ad aderire alla settima edizione della Notte delle Muse sono la pinacoteca civica di Palazzo Vittone, il museo civico di Arte Preistorica e il museo civico etnografico del Pinerolese in piazza Vittorio Veneto 8; il museo civico di Scienze Naturali ‘Mario Strani’ in viale Rimembranza 61/63; la Casa del Senato in via Principi d’Acaja; il museo storico dell’Arma di Cavalleria in viale Giolitti 15; il museo Diocesi di Pinerolo in via del Pino 49; il museo storico del Mutuo Soccorso in via Silvio Pellico 19 e la Sala concerti ‘Italo Tajo’ nell’ex chiesa di San Giuseppe.

Sabato dalle 21 alle 24 e domenica dalle 16 alle 19 i musei e il centro storico di Pinerolo saranno arricchiti dalle performance delle ‘opere viventi’, quest’anno legate alle arti che caratterizzano l’opera, come il teatro, il canto, la danza, la recitazione, l'arte sartoriale e la scenografia. L’evento sarà introdotto dalla conferenza di Athos Tromboni, critico musicale, da titolo ‘Maria Callas, da Casta Diva a Diva. I significati di un centenario’, alle 18 al circolo sociale in via del Duomo 1. Saranno inoltre visitabili due anteprime di mostre future: la Pinacoteca Civica di Palazzo Vittone ospiterà l’artista russo-ucraino Sergej Potapenko, che risiedette anche Pinerolo, dall’11 giugno al 12 novembre, con 70 opere provenienti da collezioni pubbliche e private, tra cui dipinti, fotografie, oggetti e materiali appartenuti all’artista; alla terrazza del Circolo Sociale verrà installata l’opera Zero di Scultura Diffusa – Biennale Città di Pinerolo, che si terrà dal 7 settembre al 7 gennaio e vedrà protagoniste le opere dell’artista torinese Paolo Grassino in un percorso espositivo in città.