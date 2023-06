Malamovida, minacce ai residenti di via Maria Vittoria e via San Massimo

Torino fa di nuovo i conti con gli eccessi della movida. Minacce e insulti pesanti sono piovuti nei confronti dei residenti tra via Maria Vittoria e via San Massimo la notte scorsa, attorno alle 3.30.

"Aprite tutti, vi ammazzo tutti", si è sentito urlare da una persona in risposta a chi osava chiedere di fare silenzio. Subito dopo ecco le risate dei suoi amici, e poi giù ancora pesanti insulti. "Purtroppo episodi del genere sono ormai la normalità", denunciano i residenti.

"Un ennesimo episodio di prevaricazione in una strada piena di locali". Solo tra via Maria Vittoria e via delle Rosine ne sono presenti 13 (l'ultimo ha aperto di recente): la maggior parte rispetta la regole, così come i loro clienti, alcuni, però, non le rispettano affatto. Gli schiamazzi notturni sono la regola, gli insulti ai residenti che osano lamentarsi pure.

Ed agli insulti, ieri notte, si sono aggiunte pure le minacce. "Gli unici giorni in cui i residenti possono riposare sono i giorni di chiusura di determinati esercizi", viene fatto notare. "È necessario che le regole vengano rispettate, è auspicabile che ci siano maggiori controlli da parte delle forze dell'ordine", è l'auspicio di chi vive nelle zone della movida.