Da Torino a Dubai, l'hi-tech di Scai punta sugli Emirati Arabi con un investimento da un milione

Da Torino a Dubai, con un investimento da un milione di euro per tre anni. La firma è quella del gruppo SCAI , 1400 persone e valore della produzione di 112 milioni di euro, che sbarca negli Emirati Arabi nella Free Zone Dubai Internet City dedicata alla tecnologia, aprendo una nuova sede. L’operazione punta a originare la produzione di un giro d’affari compreso nella forbice 5/8 milioni di euro.

L'attesa del management è che il mercato medio rientale della sola Cyber Security entro il 2027 raggiunga i 32,85 miliardi (fonte marketsandmarkets.com). Parallelamente, il comparto dell’ICT, nel suo complesso, negli Emirati Arabi nel 2021 ammontava a 52.25 miliardi di dollari e si stima una crescita media annua dell’ 8.2% fino ad arrivare a 77.58 miliardi entro il 2026 (fonte marketsandmarkets.com). Il settore energetico è quello che sta contribuendo maggiormente alla crescita dell’ ICT in questa zona.

“Con l’apertura di una sede a Dubai Gruppo SCAI intende portare in Medio Oriente il know-how italiano nei settori della Digital Transformation, del Metaverso e della Realtà Virtuale e Aumentata - dice Massimiliano Cipolletta, CEO Gruppo SCAI -. In questi comparti l'esperienza italiana vanta ormai numerosi successi in campo internazionale: la nostra proposta, frutto di cinquant'anni di protagonismo nel mondo dell'ICT e della professionalità dei suoi Centri di Competenza tecnici, coniuga l'innovazione e la creatività con la sicurezza dei suoi processi certificati. Siamo sicuri che il background sviluppato nei suoi 50 anni di storia sulla ribalta nazionale e oltreconfine permetterà al Gruppo di intessere nuove relazioni nel Middle East innestando basi di sviluppo interessanti fin dai primi passi che, iniziati findora, proseguiranno nel breve e medio termine”.