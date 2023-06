Rete TMS (TMSN): Un cavallo nero che supera Solana (SOL) e BNB (BNB) con una performance del 2000%

TMS Network (TMSN) emerge come un'alternativa superiore per gli investitori in criptovalute, avendo raccolto 6 milioni di dollari dall'inizio della sua prevendita. Il prezzo del token ha superato piattaforme come Solana (SOL) e BNB (BNB) con guadagni ammirevoli di quasi il 2.000% nella quarta fase di prevendita.

Questo articolo discuterà le caratteristiche di ciascuna piattaforma ed evidenzierà perché TMS Network (TMSN) è una scelta di investimento migliore rispetto a Solana (SOL) e BNB (BNB).

Solana (SOL)

Come piattaforma basata su blockchain che convalida le transazioni con un algoritmo di hash sicuro a 256 bit (SHA-256), Solana (SOL) sfrutta gli smart contract per la sicurezza.

La piattaforma Solana (SOL) mira a consentire agli utenti di elaborare i pagamenti in modo più rapido ed efficiente. Tuttavia, nonostante abbia risolto i problemi di scalabilità e sicurezza della blockchain, il valore del token Solana (SOL) è diminuito continuamente negli ultimi mesi.

Il valore del token Solana (SOL) ha perso lo 0,39% negli ultimi sette giorni e oltre l'80% dal suo massimo storico (258,93 dollari) nel novembre 2021. Oggi è scambiata a 21,87 dollari e potrebbe scendere del 30% nelle prossime settimane.

A differenza di TMS Network (TMSN), che ha un momentum rialzista, l'andamento del prezzo del token Solana (SOL) è scoraggiante. La mancanza di aggiornamenti significativi della rete e la recente causa della SEC contro Solana Labs potrebbero essere i motivi dei problemi di prezzo di Solana (SOL).

BNB (BNB)

BNB (BNB) è una valuta digitale sulla blockchain di Ethereum, che consente agli utenti di risparmiare sulle commissioni di trading e di ottenere premi di puntata. È un token standard ERC-20 che supporta gli smart contract ed è emesso dalla borsa crittografica Binance.

I possessori di moneta BNB (BNB) la usano per pagare beni e servizi e per scambiare con vari beni virtuali. Ma il valore del token BNB (BNB) è in ribasso, perdendo quasi il 4% negli ultimi sette giorni.

A differenza di TMS Network (TMSN), il token BNB (BNB) ha perso oltre il 54% del suo valore dal suo ultimo massimo storico (686,31 dollari) nel maggio 2021. Attualmente viene scambiato a 282,46 dollari per moneta BNB (BNB).

Le cause legali della SEC che accusano Binance di aver potenzialmente violato le regole di trading e manipolato il mercato potrebbero contribuire al calo di prezzo del token BNB (BNB).

TMS Network (TMSN)

TMS Network (TMSN) è una piattaforma decentralizzata basata su blockchain che offre una crittografia all'avanguardia e portafogli multi-sig, consentendo a trader e investitori di mantenere la piena proprietà degli asset.

TMS Network (TMSN) mira a fornire agli utenti uno scambio universale sicuro ed efficiente che copra diverse attività. Si propone di diventare un hub unico per la negoziazione di azioni, CFD, futures, Forex e criptovalute, senza i tradizionali problemi di registrazione del conto.

I titolari del token TMS Network (TMSN) possono usufruire dell'elaborazione istantanea delle transazioni e hanno diritto a commissioni basate sul volume di trading della piattaforma senza requisiti KYC.

Le risorse educative, che vanno dalle guide al trading di criptovalute ai webinar e ai video tutorial, sono un'altra caratteristica distintiva di TMS Network (TMSN). Aiutano gli utenti a sviluppare le proprie competenze e conoscenze, consentendo loro di fare trading prendendo decisioni informate.

TMS Network (TMSN) è nella sua quarta fase di prevendita e ha raggiunto guadagni di token di circa il 2.000% mentre era scambiato a 0,097 dollari. Ha raccolto ben 6 milioni di dollari dall'inizio del suo evento di prevendita, superando piattaforme come Solana (SOL) e BNB (BNB).

Non sorprende che gli esperti del settore abbiano giustamente previsto che il token TMS Network (TMSN) continuerà a superare i concorrenti dopo il suo lancio.

Conclusion

L'autonomia degli utenti di TMS Network (TMSN) e il meccanismo di condivisione delle commissioni e dei ricavi ne fanno uno dei migliori investimenti in criptovalute di oggi. Ha già superato al galoppo piattaforme come Solana (SOL) e BNB (BNB) con incredibili guadagni di token di quasi il 2.000% attraverso la quarta fase di prevendita.

Solana (SOL) e BNB (BNB) offrono vantaggi unici, ma la notevole crescita di TMS Network (TMSN) la rende un'alternativa superiore per gli investitori e i trader del mercato delle criptovalute.

