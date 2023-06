Camminata alla scoperta della Vauda di Volpiano

Si terrà domenica 18 giugno il nuovo appuntamento con “Impronta: lascia il segno”: la camminata alla scoperta della ricchezza ambientale, geologica e naturalistica della Vauda volpianese che era già in programma per il 28 maggio, ma che, a causa delle avverse condizioni meteo, non si era potuta svolgere come da programma.

A guidare i partecipanti in questa iniziativa immersiva saranno Luana Morandi, biologa ambientale, Ivan Baldassarra, dottore forestale e i soci del CAI Volpiano con il compito di accompagnare i partecipanti in un percorso a tappe in cui si alterneranno momenti divulgativi ad altri più dinamici in grado di riservare piacevoli sorprese.

La partenza è prevista per le 15 da piazza Cavour a Volpiano, dopodiché ci si incamminerà per il percorso ideato dai promotori dell’iniziativa. Per vivere al meglio la giornata si consiglia un abbigliamento comodo e adatto ad una camminata. La partecipazione è libera ma è necessaria la prenotazione attraverso il form dedicato.

Per info: 011 988 2344; actchange_piemonte@cooperativaorso.it