Cosa fare a Torino nel weekend: gli appuntamenti fino a domenica 11 giugno

MOSTRE ED EVENTI

CINEMAMBIENTE

Fino all'11 giugno Mentre l’Emilia Romagna deve ancora affrontare alcuni degli effetti tangibili della crisi climatica, la 26esima edizione del Festival CinemAmbiente riporta l’attenzione sulle varie declinazioni del tema attraverso il cinema. La più importante manifestazione italiana dedicata ai film a tema ambientale, organizzata dal Museo Nazionale del Cinema e diretta da Gaetano Capizzi, si svolge dal 5 all’11 giugno con proiezioni al Cinema Massimo e online sulla piattaforma OpenDDB.La 26esima edizione presenta 82 film, meno rispetto a quelli dell’anno scorso quando erano 87, ma in arrivo da più Paesi, quest’anno ben 38, in rappresentanza di 5 continenti.Info: https://www.festivalcinemambiente.it/it/

OPEN HOUSE TORINO

Sabato 10 e domenica 11 giugno

Per la prima volta Open House Torino apre il Grattacielo della Regione in occasione della sesta edizione della manifestazione in programma il 10 e l’11 giugno. Un’occasione per esplorare la torre al Lingotto passando dal livello intermedio da cui si potrà ammirare lo splendido giardino fino al bosco pensile al 43esimo e ultimo piano. L’associazione quest’anno prevede l’apertura a ingresso gratuito di 149 siti tra case, uffici, loft e spazi privati e meno noti della città. Tra questi su prenotazione oltre oltre alla sede della regione 11 siti come Casa Martini e Abbazia di Pulcherada.

Info: openhousetorino.it



PASSPARTOUT ALLA PALAZZINA DI CACCIA

Dal 10 giugno aò 22 luglio

La Fondazione Ordine Mauriziano conferma le visite guidate straordinarie alla (ri)scoperta degli spazi segreti, normalmente chiusi al pubblico, della Palazzina di Caccia di Stupinigi. Da sabato 10 giugno al 22 luglio saranno attivati i tre percorsi che raccontano la storia della Palazzina nelle sue diverse fasi abitative e il progetto architettonico alla base della sua costruzione.“Passepartout” apre per l’ultima volta, prima dell’avvio del cantiere di restauro, le porte delle stanze chiuse del re dell’appartamento di Ponente di Carlo Felice, con le sue particolari decorazioni a tema marino; conduce dietro le porte segrete agli ambienti nascosti della servitù, ai passaggi e ai corridoi ricchi di fascino e di storia e, infine, permette di raggiungere la sommità della cupola juvarriana, per camminare lungo i suggestivi balconi concavi/convessi che affacciano sul grandioso salone centrale, guardare da vicino il tetto a barca rovesciata di Juvarra dalla complessa orditura in legno e ammirare dall’alto, dopo aver percorso i 50 scalini di una stretta scala a chiocciola, un panorama unico che si estende a 360 gradi sotto il cervo, simbolo della Palazzina di Caccia di Stupinigi.

Info: 011 6200633, dal martedì al venerdì 10-17,30

GRAN BALLO DEL RISORGIMENTO

Domenica 11 giugno ore 15 e ore 16.30

Era il 1861 quando Vittorio Emanuele II proclamò l’Unità di Italia e Torino, prima capitale, si immerse in un vivace clima di festa. 162 anni dopo, lo spirito risorgimentale si riaccende, rivivendo una delle pagine più affascinanti e importanti del suo passato con il Gran Ballo del Risorgimento che per la IV° edizione sarà ospitato nel meraviglioso Museo Nazionale del Risorgimento Italiano, domenica 11 giugno alle ore 15 ed alle ore 16.30. Decine di danzatori, provenienti da alcuni dei 60 circoli italiani della Federazione Società di Danza, daranno vita a valzer, contraddanze e quadriglie con figurazioni dei maestri di danza dell’800, trasportati dalle note delle più belle composizioni di Verdi e degli Strauss con bellissime riproduzioni di abiti da ballo ottocenteschi, crinoline, merletti ed acconciature à mode de l’époque.

Info: risorgimento.societadidanzatorinese.it



CLUB SILENCIO ALLA PALAZZINA DI CACCIA

Sabato 11 giugno

Club Silencio fa il suo ritorno nel gioiello settecentesco opera del rinomato architetto Filippo Juvarra. Durante la serata sarà possibile scoprire gli Appartamenti Reali, mentre nella Citroniera di Ponente la “Van Gogh Experience” porterà il pubblico ad immergersi da protagonisti nelle opere emblematiche di uno dei pittori più noti di tutti i tempi. In mostra nelle Antiche Cucine la mostra Family di Elliott Erwitt, una raccolta degli scatti che hanno meglio descritto il concetto inesprimibile della famiglia, grazie al lavoro di un'artista che ha fatto la storia fotografica. Verrà inoltre allestito straordinariamente un maxischermo nella Citroniera di Levante dove dalle ore 21 verrà proiettata la finale di UEFA Champions League per una serata dedicata allo sport in una cornice di pregio e bellezza. Ad animare il Cortile d’Onore ci saranno Ale TRN e Tapeout (Idontsleep) con le loro selezioni musicali contraddistinte da sonorità deep e techno house, arricchite da progressioni ritmiche costanti.

Info: https://clubsilencio.it/

CONCERTI

ORCHESTRA E CORO MAGISTER HARMONIAE

Domenica 11 giugno

Un evento speciale ed imperdibile in programma domenica 11 giugno al Teatro Cav. Magnetto di Caselette: l’anteprima dei concerti che l’Orchestra e Coro Magister Harmoniae, dell’Associazione Musica Insieme APS di Grugliasco, eseguiranno a Vienna durante il prestigioso “Summa Cum Laude International Youth Music Festival”. Il Festival, organizzato da VIA MUSICA con la partnership di Concerts-Austria (Vienna International Association for Music and Cultural Exchange), accoglie le migliori orchestre provenienti da tutto il mondo. Durante lo spettacolo interverrà, come ospite straordinaria, la ballerina Yilian Martinez Figueredo che si incastonerà all’interno della serata per trascinare il pubblico in un vortice di energia, suoni e colori che non faranno altro che rendere questo evento unico. Durante la serata verrà inoltre consegnata la Borsa di Studio “Ludovica Gilardi”.

Info: www.piattaformadalbasso.com TIZIANO FERRO

Domenica 11 giugno ore 21

Tiziano Ferro canterà finalmente allo Stadio Olimpico di Torino. La data è letteralmente "attesa" dai suoi fans: si tratta infatti del recupero dei concerti inizialmente previsti e poi saltati l'11 giugno 2020 e il 22 giugno 2021. Ovviamente, i biglietti acquistati per le date precedenti rimangono validi. In scaletta, Tiziano Ferro ha messo 30 brani, da quelli storici a quelli un po' meno noti, ma comprende anche medley e dei bis molto speciali. La durata dello show si annuncia di circa 2 ore.

Info: http://www.tizianoferro.com

TEATRO

LAZARUS

Da martedì 6 a domenica 18 giugno

Orari: martedì, giovedì e sabato ore 19.30; mercoledì e venerdì ore 20.45; domenica ore 15.30. Lunedì riposo.

L’ultima opera di David Bowie, che scrisse insieme al drammaturgo irlandese Enda Walsh, va in scena con la regia di Valter Malosti. Il protagonista è Manuel Agnelli, cantautore e storico frontman degli Afterhours. Insieme a lui Casadilego, cantautrice e polistrumentista vincitrice di X-Factor, e la coreografa e danzatrice Michela Lucenti. Lo spettacolo è inserito nel cartellone del Teatro Stabile.

Info: Carignano, piazza Carignano 6, www.teatrostabiletorino.it

COMEDY LOUNGE BIRTHDAY PARTY

Martedì 6 giugno ore 18

Sei anni di risate, spettacoli, ospiti nazionali, festival, open mic, soldout e, soprattutto, tanto divertimento. Il collettivo Torino Comedy Lounge – composto dal fondatore Antonio Piazza e da Pippo Ricciardi ed Emanuele Tumolo – celebra i suoi primi sei anni di attività e lo fa in grande, organizzando una festa nel luogo che, da cinque anni, accoglie la maggior parte delle sue serate: Off Topic. Il momento dell'aperitivo sarà accompagnato da mostre fotografiche, musica, roast, premiazioni ed esibizioni dei comici che costellano e impreziosiscono la scena comica torinese.

E non solo. Alle ore 20, il palco sarà calcato da uno degli stand-up comedian più affezionati al Torino Comedy Lounge: Pietro Sparacino.

Info: Off Topic, via Pallavicino 35, info per la cena: tel. 3884463855

MADAMA BUTTERFLY - ANTEPRIMA

Mercoledì 7 giugno, ore 18

L'opera lirica di Giacomo Puccini andrà in scena dalla prossima settimana al Teatro Regio. Intanto l'appuntamento con la Conferenza-concerto condotta dalla giornalista Susanna Franchi, con la partecipazione del soprano Irina Bogdanova e del tenore Giuseppe Raimondo che interpreteranno arie dall’opera, accompagnati al pianoforte da Carlo Caputo.

Info: Piccolo Regio Puccini, piazza Castello 215, www.teatroregio.torino.it

GET – GERMANA ERBA'S TALENTS

Sabato 10 giugno, ore 20.45

Come ambasciatori dello spettacolo dal vivo, furono loro a riaprire il Teatro Alfieri di Torino dopo 15 mesi di pandemia, grazie al loro celebre Galà. Ora quei tempi appaiono tanto vicini quanto distanti, ma la certezza è che i Germana Erba’s Talents (G.E.T.) torneranno con il loro nuovo Galà d’estate proprio all'Alfieri. A produrre lo spettacolo è Torino Spettacoli, che così celebra la collaborazione nata con la progettazione condivisa dell'indirizzo teatrale al Liceo “Germana Erba”. L'evento vede protagonisti 141 giovani talenti, spaziando dal grande repertorio del balletto classico alla prosa, fino ai quadri coreografici e musicali tratti da celebri musical, per arrivare al mondo dell’operetta e della danza contemporanea. Il Galà propone una brillante antologia di emozioni e momenti di spettacolo per una performance di assoluto livello, con tutto il fascino dei “Talent” (dal vivo, però).

Info: Teatro Alfieri, piazza Solferino