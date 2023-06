Asset aps e il progetto “ri-parco da qui…olisticamente”: continua la valorizzazione del Parco Robinson

Il Progetto “RI-PARCO DA QUI... OlisticaMente” nasce dalla volontà dell’associazione ASSET aps di valorizzare un’area verde della città attraverso attività volte a coinvolgere le persone per avvicinarli alla riscoperta e cura del Parco Robinson (in Viale Fiume a Chieri).

Ri-Parco da Qui è anche il nome del Patto di collaborazione stipulato con il Comune di Chieri nel gennaio 2022 per valorizzare questa area verde dimenticata e non curata.

Il progetto, quindi, combina coerentemente la cura del Bene comune (Patto di collaborazione al Parco Robinson per trasformare la superficie in un luogo di interazione sociale), la mission associativa (valorizzare luoghi e persone) e le motivazioni umanistiche che, quest’anno, poggiano sulla OLONOMIA, ossia una visione dell’esistenza che considera l’interezza dei sistemi.

Lo scopo del progetto è accrescere la capacità dei partecipanti di acquisire nuove consapevolezze per un vivere equilibrato che coniughi la cura di sé e del Bene comune come “altra via” per una convivenza equa e sostenibile. Le attività si propongono di divulgare saperi e pratiche, anche antichi, per sensibilizzare i cittadini a fare propri nuovi punti di vista e metterli in pratica.

Il progetto “RI-PARCO DA QUI... OlisticaMente” durerà fino a settembre (escluso agosto), con diverse attività (teorico-pratiche) gratuite e aperte a tutti; alcune, già proposte lo scorso anno (Yoga, Risata incondizionata, Mindfulness, Wellness Walking…) ed altre che sono delle assolute novità!

Le attività si terranno al Parco Robinson (V.le Fiume – Chieri) ma in caso di mal tempo, se possibile, ci trasferiremo in uno spazio al coperto (ad esempio: Sede di ASSET aps). Si invita i partecipanti a prenotare e verificare sempre sui suddetti canali eventuali aggiornamenti o contattando il referente dell’attività per essere certi della data, l’ora, luogo ed eventuale materiale da portare (es.: tappetino).

Le attività saranno promosse sul sito ed i canali social di ASSET aps, dei partners (AICS – Comitato provinciale di Torino e Centro Yoga TANA MANA asd) e del Comune di Chieri, che patrocina e sostiene il progetto con un contributo da stanziare di euro 1.000,00.





Le attività di giugno:





Lunedì 5 e 19, h. 20.45, YOGA della RISATA, in caso di mal tempo, si terrà presso Sede ASSET aps – Cittadella del Volontariato – Via Giovanni XXIII, n° 8. Info e prenotazioni: Gabriella, 333.753.9887

Martedì 6 e Lunedì 12, h. 19.00, MINDFULNESS, in caso di mal tempo, si terrà presso Sede ASSET aps – Cittadella del Volontariato – Via Giovanni XXIII, n° 8. Info e prenotazioni: Marco 349.610.9806

Giovedì (Tutti), h. 19.00, HATHA YOGA, in caso di mal tempo, si terrà presso Sede ASSET aps – Cittadella del Volontariato – Via Giovanni XXIII, n° 8. Info e prenotazioni: Chiara 349.647.4950

Mercoledì 7, 14 e 28, h. 18.30, WELLNESS WALKING (si tiene sempre in posti diversi). Info e prenotazioni: Marco 349.610.9806

Martedì 20, h. 19.00, SHIATSU, Info e prenotazioni: Luciana, 339.815.4839

Martedì 27, h. 19.00, COSTELLAZIONI FAMILIARI, in caso di mal tempo, si terrà presso Sede ASSET aps – Cittadella del Volontariato – Via Giovanni XXIII, n° 8. Info e prenotazioni: Luciana, 339.815.4839

Le attività di luglio:





Lunedì 3, h. 20.45, YOGA della RISATA. Info e prenotazioni: Gabriella, 333.753.9887

Martedì 4, h. 19.00, DO IN, Info e prenotazioni: Luciana, 339.815.4839

Mercoledì 5, 12, 19 e 26, h. 19.30, WELLNESS WALKING (si tiene sempre in posti diversi).

Info e prenotazioni: Marco 349.610.9806