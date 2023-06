L'amministrazione comunale di Grugliasco, ormai da diversi mesi, sta portando avanti i cantieri i città. In questo periodo è stato aperto il cantiere per la riparazione di una delle due perdite d’acqua in via Leon Tron.

Anche se quasi tutta l’area è occupata dalla recinzione, i banchi del mercato del martedì e del sabato terminano qualche metro prima quindi non c’è alcun impedimento.