Piove e Barriera Milano si allaga: l’area giochi diventa una piscina

Ha una nuova piscina Barriera di Milano. È quella portata dalla pioggia nell’area verde e giochi compresa tra le vie Boccherini, Cigna e Sempione.

Le immagini sono eloquenti: è bastata una decisa pioggia per allagare completamente il parco, abitualmente frequentato dai residenti. Una situazione creatasi a causa dei tombini otturati, come denunciato da Verangela Marino, consigliera di Fratelli d’Italia in Circoscrizione 6: “Tutto questo è il frutto della non pulizia delle caditoie a cura del 𝙫𝙚𝙧𝙙𝙚 𝙥𝙪𝙗𝙗𝙡𝙞𝙘𝙤 e soprattutto del bene della cittadinanza”.

Il presidente Valerio Lomanto si è subito prodigato inviando email agli uffici competenti, contattando l'assessore Francesco Tresso al fine che questa problematica venisse quanto prima risolta, restituendo ai tantissimi cittadini e soprattutto ai più piccoli l'utilizzo del parco.

“Sicuramente una cosa del genere nei parchi della Torino bene non si sarebbe mai verificata, in quanto la manutenzione probabilmente verrà fatta costantemente” è l’accusa mossa da Marino all’amministrazione comunale.