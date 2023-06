Sede storica della Lega in via Poggio imbrattata con scritte no vax

La sede storica della Lega a Torino, nel quartiere Barriera di Milano, è stata imbrattata con scritte riconducibili al movimento no vax. Lo denunciano i deputati della Lega Riccardo Molinari, capogruppo alla Camera e segretario regionale del partito, ed Elena Maccanti, segretaria provinciale.

"Imbrattata la nostra storica sede di via Poggio a Torino, in barriera di Milano, con scritte rosse, a dir poco deliranti, e l'insulto 'nazisti' - scrivono Molinari e Maccanti - Un atto indegno e anonimo, contrario a qualsiasi dialettica politica costruttiva. Questa vile intimidazione non fermerà il buon lavoro della Lega che i piemontesi e gli italiani tutti conoscono bene".