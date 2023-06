Associazione Città delle palme, ecco un aperi-pranzo benefico per la costruzione di una nuova struttura di accoglienza a Rivoli

L'Associazione Città delle Palme di Rivoli, che si occupa di accogliere chi è nel bisogno, ha organizzato sabato 17 giugno un aperi-pranzo nella fantastica location de Ibirrattieri a Chivasso, in Via Paolo Regis, 9/A.

Il 100% dell'incasso sarà devoluto per contribuire alla costruzione della nuova struttura di accoglienza e per fornire nuovi pasti. Sarà un piacevole momento dove stare in compagnia e in cui condividere con i presenti il progetto di accoglienza attivo su Rivoli e area metropolitana.

Per questo evento speciale verrà battuta un'asta di beneficienza per la maglia del Torino FC con tutte le firme dei giocatori. Ci sarà inoltre anche una lotteria con in palio un Notebook.

L'evento è a numero chiuso: prenotazione obbligatorio al numero WhatsApp 324.8633744



PROGRAMMA APERIPRANZO





Ore 11 registrazione ospiti

Ore 11.30 presentazione campagna GofundMe "Un tetto per tutti"

Ore 12 ricco Aperi-pranzo con bevanda e caffè inclusi

Ore 14 caffè con estrazione premio lotteria e Asta benefica

Ore 15 conclusione e consegna gadget





Nata nel 2009 dalla visione del fondatore Filippo Felice, pastore della Chiesa Evangelica Issacar, l'Associazione Città delle Palme rappresenta un punto stabile in Rivoli per l'accoglienza e il sostegno verso chi fa fatica a vivere. Città delle Palme è un'associazione ONLUS formata da volontari che fanno parte principalmente della Chiesa Issacar e anche da persone esterne che nel tempo sono venute a contatto con l'associazione e ne hanno abbracciato la visione.