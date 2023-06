Basta camper: in corso Allamano ecco i divieti per i mezzi ingombranti, ma possono tornare i cittadini

Semaforo rosso per i camper, ma tutti gli altri cittadini possono tornare a parcheggiare. Si è giunti a un'intesa, per regolare il parcheggio lungo il lato di corso Allamano che conduce verso l'esterno della città.



Si tratta di una questione annosa, che affonda le sue radici ormai negli anni. Data la posizione piuttosto comoda, nei pressi della caserma dell'Esercito, la zona vicina al marciapiede è stata da sempre oggetto di parcheggio per i camper. Un modo per sfruttare (anche) la presenza delle telecamere di videosorveglianza legate alla presenza dei militari, gratuitamente. Magari anche per mezzi di persone che non abitano nelle vicinanze.



Una presenza, però, che ha cominciato ad andare stretta allo stesso Esercito, che ha chiesto al Comune di posizionare alcuni cartelli che impedissero la sosta di mezzi di una certa dimensione e che, in un arco di ore, riservasse il parcheggio proprio ai militari.



Col tempo, però, i residenti hanno avanzato qualche lamentela, raccolta dalla Circoscrizione 2. "Abbiamo sollecitato il Comune per un incontro con i tecnici e con lo stesso Esercito perché, in diverse fasi della giornata, i parcheggi riservati risultavano non utilizzati, mentre sarebbero potuti essere utili ai residenti della zona", spiega Alessandro Nucera, consigliere di circoscrizione e coordinatore della Commissione 2.

Da qui, l'accordo: "La sosta per i residenti è stata ripristinata, mentre viene mantenuto il divieto per i mezzi ingombranti".