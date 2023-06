Lo sport del futuro sarò sempre più digitale, tra realtà virtuale e streaming online

Il mondo dei videogiochi ha compiuto un lungo cammino dai tempi delle console vecchia scuola e dei giochi da tavolo. Oggi, il gaming si è evoluto in un'industria multimiliardaria che abbraccia lo streaming, gli e-sports e - grazie all’evoluzione tecnologica - la realtà virtuale. Basti pensare che Apple, il 6 giugno, ha presentato al mondo Vision Pro, ultimo gioiellino di Cupertino in grado di regalare esperienze di realtà virtuale e che promette di creare una "persona" digitale, a partire dalla scansione di un volto. Che nel prossimo futuro sia possibile giocare una partita di Champions League comodamente seduti sul divano di casa? Può sembrare fantascienza, ma siamo pienamente consapevoli che ciò che un tempo sembrava irrealizzabile, oggi sta diventando la nostra realtà quotidiana.

Tutto quello che vi abbiamo raccontato ha letteralmente ridisegnato il paradigma del gaming, dando vita a una nuova era di intrattenimento, coinvolgimento e socializzazione. In questo articolo, esploreremo l'intersezione di quelli che possono essere considerati i quattro pilastri del gaming, e come essi stanno plasmando - e plasmeranno - il futuro dei videogiochi.

Internet ha cambiato il paradigma dei videogames

La Realtà Virtuale (VR) è la nuova dimensione nel gaming, ciò che più di tutto ha rivoluzionato il modo in cui l’utente si immerge nei suoi videogiochi preferiti. La tecnologia VR consente infatti ai giocatori di sperimentare nuove realtà, sempre più simili a ciò che tutti noi abbiamo sognato da piccoli: vivere l’avventura del nostro beniamino, in prima persona. Con la VR i giocatori potranno sperimentare sensazioni nuove poiché ad essere coinvolti, infatti, sono tutti i sensi: olfatto, udito, vista, tatto e persino il gusto.

Gli e-sports costituiscono un pilastro fondamentale del gaming, in virtù della loro crescita esponenziale negli ultimi anni. Essi si articolano in tornei altamente competitivi, in cui giocatori professionisti o squadre si danno battaglia. Gli e-sports hanno portato il gaming a un livello completamente nuovo; hanno trasformato un semplice hobby in una potenziale carriera. I giocatori professionisti, come gli atleti di sport tradizionali, hanno fan, allenatori e sponsor.

Questa tipologia di intrattenimento spopola nei casinò online, luoghi virtuali in cui potersi dilettare anche con i giochi tradizionali quali slot machine, giochi da tavolo, poker e persino il gioco del pollo casino, storico passatempo ispirato alla chicken run, una prova di coraggio ben rappresentata nel capolavoro "Gioventù bruciata". Sebbene questo sia un gioco la cui vincita è affidata esclusivamente alla dea bendata, è possibile adottare una strategia intelligente per gestire al meglio le proprie puntate.

Ciò che ha reso vincenti i casinò online è poter scommettere e giocare comodamente da casa o da qualsiasi altro luogo tramite dispositivi come computer, smartphone o tablet. Oltretutto, questi luoghi virtuali hanno anche creato una comunità sociale in cui gli utenti possono condividere le proprie strategie di gioco, connettersi con altri appassionati e mostrare le proprie abilità.

Il terzo pilastro del comparto del gioco che andremo ad analizzare è lo streaming. Piattaforme come Twitch e YouTube Gaming sono oramai una presenza fissa nell’inventario di tutti noi. Chiunque - si tratti di un videogiocatore o di un semplice appassionato - può ora guardare il proprio “streamer” preferito mentre si immerge in un'avventura grafica, porre lui domande, chattare con altri spettatori e molto altro ancora.

Giochi, sport e strategie di marketing: un connubio sempre più vincente

L’ultimo pilastro è la gamification, ovvero un approccio al marketing piuttosto particolare e utilizzato dalle aziende nei settori più disparati. Esso consiste nell’utilizzare elementi affini al contesto videoludico, come punti, badge, obiettivi e classifiche; tutto ciò contribuirà a motivare e coinvolgere le persone. La gamification viene utilizzata in diversi settori con l'obiettivo di migliorare l'interazione e soprattutto la fidelizzazione dei clienti, in maniera speculare ad un videogioco, dove tali elementi sono inseriti nell’ottica di coinvolgere i giocatori, motivarli a completare compiti o sfide e premiarli per i loro successi.

In base a quanto raccontato finora, è indubbio che internet e la tecnologia stia plasmando un nuovo futuro dell'intrattenimento, più coinvolgente, sociale e immersivo. Difatti, la realtà virtuale consente di immergersi nei giochi come mai prima d'ora. Con l'avanzare della tecnologia e l'evoluzione dell'industria del gaming, possiamo aspettarci ulteriori sviluppi e innovazioni entusiasmanti. Che tu sia un appassionato di videogiochi, un professionista del settore o un osservatore dell'industria del gaming, una cosa è certa: il settore dell'intrattenimento non è mai stato così coinvolgente e immersivo come lo è oggi.