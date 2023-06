Doppio incidente a Torino: tamponamento con tre feriti sulla Tangenziale, uno sul raccordo per Caselle

Doppio incidente a Torino: una sulla Tangenziale Sud, l'altro sul raccordo per Caselle.

Tra Sito e Drosso, in direzione Piacenza, due veicoli si sono tamponati: tre i feriti trasportati in codice verde all'ospedale Santa Croce di Moncalieri. In quel tratto si formate lunghe code, anche a causa della presenza di un cantiere che già rallentava il traffico.

Il secondo incidente è avvenuto sulla Torino-Caselle, in direzione aeroporto. Un'auto è uscita di strada: il conducente, unico a bordo, è stato portato in codice verde al San Giovanni Bosco. Anche in questo caso si sono formate code.