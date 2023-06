Corso Unità d'Italia, continua il supplizio per chi entra in città con l'auto: tutti in fila e avanti a passo d'uomo

Non cambia la situazione in corso Unità d'Italia , a Torino. Prosegue il cantiere Smat lungo una delle arterie più trafficate per accedere alla città e proseguono i disagi .

Anche nelle ore - sulla carta - meno di punta, le auto non hanno scelta. Freno, scalare la marcia e tutti in fila. La coda si forma poco dopo la rotonda di piazza Maroncelli e subito sotto il cavalcavia pedonale ecco la linea, lunga e rombante. Ci sono utilitarie, ma anche camion, tir e qualche ambulanza.

Si procede a passo d'uomo, lungo una sola corsia , mentre in senso opposto le vetture viaggiano a normale velocità (a meno che non si congestioni la rotonda che confina con Moncalieri, causando rallentamenti a 360 gradi).

Certo, non aiuta il fatto che in queste settimane il traffico da e per il sud Piemonte (e la Liguria) andrà a intensificarsi. E da mesi, ormai, anche il tunnel del Lingotto è fuori uso, almeno per metà.