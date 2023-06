Il maltempo ritarda la riapertura del Colle delle Finestre

A causa del maltempo, che ha ostacolato i lavori per la riapertura primaverile della Strada Provinciale 172 del Colle delle Finestre, non è ancora possibile garantire le condizioni di sicurezza della circolazione. Pertanto slitta al 23 giugno la riapertura del tratto sterrato della SP 172 dal Km 10+800 al Colle e del successivo tratto asfaltato sino al Km 29+400 (Depot di Fenestrelle). I lavori comprendono la ricostruzione di un muretto a secco al km 6+950 nel tratto asfaltato. Un altro muretto a secco è in fase di ricostruzione al km 11+200 nel tratto sterrato della Provinciale 172. Grazie ai fondi provenienti dai canoni idrici, che la Regione ha trasferito alla Città metropolitana di Torino, si procede alla risistemazione del fondo stradale sterrato, con il riporto di materiale negli avvallamenti, la stesura, il trattamento con la macchina grader che livella il terreno e la rullatura finale del piano stradale. Nell’ultimo tratto sterrato prima del Colle, salendo da Susa, non sono presenti slavine, ma in alcuni punti l’acqua di fusione della neve è ancora presente sulla carreggiata, insieme a quella piovana. Per agevolare le operazioni in corso ed evitare che il lavoro si qui svolto venga vanificato, occorre evitare di percorrere con qualsiasi mezzo il tratto sterrato della Provinciale 172 sino a quando la strada non sarà ufficialmente riaperta.

In Val Chisone è riaperta dal 1° giugno la Strada Provinciale 173 dell’Assietta nell’unico tratto asfaltato, dal Km 34 al km 36, cioè dal bivio con la strada comunale Usseaux-Balboutet al bivio con la Provinciale 172. Sono in corso le operazioni di pulizia e ripristino della carreggiata sterrata della Provinciale 173 dell’Assietta da Pian dell'Alpe al Colle Basset, in cui sono impegnati i cantonieri del Circolo di Perosa Argentina e gli operatori del Centro mezzi meccanici della Città metropolitana. Prima della riapertura estiva dell’intera Provinciale 173, vengono eseguiti tutti gli interventi necessari sui muri di sostegno e su quelli a monte della carreggiata sterrata, che viene come sempre lavorata con le pale cingolate e livellata ove necessario. Il tratto della 173 ancora interessato da accumuli di neve, che vengono rimossi con le pale gommate, è quello che precede e segue il monte Genevris, a quota 2536 metri sul livello del mare. Come sempre, le operazioni di riapertura estiva della Provinciale 173 sono particolarmente delicate, dal momento che la maggior parte dell’arteria si trova al di sopra dei 2.000 metri di quota, superando, oltre al monte Genevris, i colli Assietta, Lauson, Blegier, Costa Piana, Bourget e Basset, per poi scendere ai 2035 metri di Sestriere. È ipotizzata la riapertura totale della Provinciale 173 tra la fine di giugno e l’inizio di luglio, ma, come nel caso della 172, la data esatta dipenderà dalle condizioni meteo e dalla conseguente possibilità di completare le lavorazioni per un ripristino del fondo sterrato tale da garantire la percorribilità in sicurezza. Anche sulla Provinciale 173, quindi, occorre evitare di percorrere con qualsiasi mezzo il tratto sterrato sino a quando la strada non sarà ufficialmente riaperta.