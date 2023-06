Una nuova ciclabile collegherà la fermata ferroviaria di Borgata Paradiso a Torino

In pratica, dalla zona di strada della Pronda, appena riqualificata nel territorio torinese, si potrà arrivare in bicicletta fino alla stazione ferroviaria “Università”. Il percorso si articolerà in totale su circa un chilometro, dall'intersezione con viale Radich fino a quella con corso Adriatico e lungo corso Adriatico fino al congiungimento con via Castagnevizza.

«Si tratta di un altro passo in avanti per migliorare la rete delle piste ciclabili sul nostro territorio – commenta l'assessore alla Transizione Ecologica e Trasporti Raffaele Bianco – Una rete ciclabile che si dirama sul territorio urbano, infatti, favorendo buoni collegamenti tra i diversi luoghi, rappresenta senz'altro un buon incentivo ad abbandonare l'uso dell'automobile con vantaggi sia per la riduzione delle emissioni inquinanti, sia per la qualità della vita e della salute. Dobbiamo tutti prendere coscienza del fatto che non è più possibile vivere come si è fatto fino a oggi e che l'alternativa di viaggiare in bici o con mezzi ecosostenibili non costituisce soltanto una scelta di rispetto dell'ambiente, ma anche della salute sia personale che collettiva. Non si deve poi trascurare il fatto che l'incremento della rete ciclabile costituisce un utile strumento per migliorare la sicurezza stradale, soprattutto delle cosiddette “utenze deboli”, ossia delle biciclette e dei pedoni».