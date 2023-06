Lutto nazionale per Berlusconi, M5S Torino sulle barricate: "Inopportuno"

A distanza di 24 ore dal funerale di Silvio Berlusconi, a Torino è polemica sulla scelta del Governo di proclamare il lutto nazionale per la morte del fondatore di Forza Italia. Il capogruppo comunale del M5S Andrea Russi ha presentato un ordine del giorno in cui invita la Sala Rossa ad esprimersi " sull'inopportunità " della decisione dell'esecutivo guidato da Giorgia Meloni. " Il lutto nazionale - commenta il pentastellato - si proclama per omaggiare figure che hanno unito il Paese, persone il cui contributo alla comunità nazionale sia universalmente riconosciuto come valore aggiunto per l'intera nazione ".

Russi: "Deciso di entrare nel M5S proprio per Berlusconi"

"Per noi invece - prosegue - questa scelta risulta in contrasto con le vicende umane, giudiziarie e politiche che hanno segnato e caratterizzato la vita del personaggio e che lo hanno reso una figura particolarmente divisiva per la storia del nostro Paese" . Ed è stata propria la figura politica di Berlusconi a spingere Russi ad entrare nel M5S, perché il suo modo era il "più sbagliato di gestire la cosa pubblica". E non è la prima polemica che arriva dalla Sala Rossa sulla figura dell'ex Cav: la consigliera di Sinistra Ecologista Sara Diena lunedì non ha voluto partecipare al minuto di silenzio per il suo decesso.