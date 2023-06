Gli Artiglieri festeggiano 100 anni: a Torino 3 giorni di eventi. Domenica maxi-raduno

Torino celebra per tre giorni gli Artiglieri, che quest'anno celebrano i cento anni. L'Associazione Nazionale Artiglieri d'Italia nacque infatti nel capoluogo piemontese nel maggio 1923.

Per celebrare il secolo di vita, dal 16 al 18 giugno sotto la Mole arriveranno circa duemila Artiglieri in servizio e congedo. Ad aprire i festeggiamenti oggi pomeriggio alle 16 un convegno in Sala Colonne dal titolo "Palle girate e altre storie: dietro le quinte della Grande Guerra". Domani nel Mastio della Cittadella alle 11 sarà presentato il francobollo commemorativo emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.