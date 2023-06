Meteo: dopo un mese di tempo instabile, sul Torinese arriva il primo weekend estivo

Dopo 45 giorni di tempo instabile praticamente ogni giorno, finalmente arriva una prima pausa dal sapore estivo di questo 2023. Caldo non troppo intenso a partire da domani e per buona parte della settimana prossima, anche se non mancheranno occasioni per locali temporali sulle zone alpine.

A Torino quindi avremo questa situazione: da oggi a domenica 18 giugno

Cielo in generale sereno o poco nuvoloso, nuvolosità più consistente sulle zone alpine con isolati rovesci o temporali nelle ore pomeridiane o serali in particolare domenica su Alpi occidentali e valle d'Aosta. Aree di pianura escluse da fenomeni intensi se non isolati e del tutto casuali.

Temperature in graduale aumento, con massime che saranno diffusamente oltre i 26/27 °C, con punte di 28/29 °C nella giornata di domenica. Minime tra 17 e 20 °C. Venti in generale deboli variabili o a regime di brezza.

Da lunedì 19 giugno

L'alta pressione di origine africana ci terrà compagnia per buona parte della settimana, posizionando i suoi massimi sulla Sardegna e poi sul centro Italia. Di conseguenza le temperature subiranno un ulteriore incremento ma ancora nei limiti di un caldo sopportabile anche se piuttosto afoso date le piogge copiose dei giorni passati. Tuttavia, la disposizione così descritta dell'alta pressione significherà la presenza di correnti sudoccidentali in quota non completamente stabili, per cui ci sarà la possibilità concreta di forti temporali sulle aree nordoccidentali e sulla Valle d'Aosta generalmente al pomeriggio/sera.

Meteo Torino http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Torino