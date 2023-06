Socrem, 140 anni di storia e un 2022 segnato dai rincari delle materie prime: "Ma oltre la metà della popolazione sceglie la cremazione"

Una storia lunga 140 anni e numeri che rispecchiano le difficoltà diffuse del periodo. Ecco il giro di boa per Socrem Torino, la società partecipata che raccoglie 169 soci. Per quanto molto particolare, anche questo tipo di attività ha dovuto fronteggiare, nel corso del 2022, l’aumento dei costi di fornitura (circa +300% per il gas, con 686 mila euro spesi; di circa +200% l’energia elettrica, con circa 368 mila euro spesi).



Lieve perdita a causa dei costi

Il bilancio si è chiuso quindi in lieve perdita, ma, nonostante ciò, l’Associazione ha voluto garantire durante il corso di tutto l’anno la consueta erogazione di servizi totalmente gratuiti per la cittadinanza (come la ritualità laica legata al commiato ed alla cerimonia di consegna ceneri), una invariata presenza nel supporto di realtà sociali del territorio e culturali (in ambito tanatologico, in particolare, con la Fondazione Fabretti e gli eventi dalla stessa organizzati), un costante impegno nella diffusione dell’idea cremazionista. In particolare, anche nel corso del 2022, Socrem Torino ha scelto di compensare interamente le emissioni di CO2 risultanti dall’attività (compensando 850 tonnellate circa di gas serra). Inoltre, uno degli impianti al Cimitero Monumentale di corso Novara è stato sostituito con una nuova linea di cremazione all’avanguardia, che risponde al miglior rendimento termodinamico attualmente disponibile.