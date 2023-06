Un brindisi al gusto e alla solidarietà per l'associazione UGI

Una serata all’insegna dell’eccellenza gastronomica piemontese per fare del bene alle famiglie che hanno purtroppo un piccolo malato oncologico e sono seguite da UGI Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini OdV.

Sabato 17 giugno è, infatti, in programma dalle ore 19:00 alla gelateria Casa Clara in Via Stradella 187, a Torino, ‘Un brindisi al gusto e alla solidarietà’, il cui ricavato è destinato all’associazione UGI, presente alla serata.

Questo evento benefico, giunto alla sua seconda edizione, vede la partecipazione di rinomati Maestri del Gusto piemontesi: le gelaterie Tosca e Casa Clara, organizzatrice della serata, le pasticcerie Dell'Agnese, Orsucci e Raspino, e Spoto Bakery. Ospite speciale, il rinomato Maestro Gelatiere Carmelo Agnello, della Pasticceria al Castello di Sinagra in Sicilia, che incanterà gli ospiti con le sue specialità siciliane, portando un tocco di autenticità e tradizione dal sapore lontano a questa serata di beneficenza.

Questi talentuosi maestri, motivati dalla passione per l'arte culinaria e da un nobile spirito di volontariato, offrono le loro creazioni senza alcun compenso. Un'opportunità estremamente piacevole di deliziare il palato con una selezione di prelibatezze di alta qualità e allo stesso tempo fare una differenza concreta nella vita di coloro che sono assistiti dall’associazione Ugi.

L'atmosfera sarà arricchita dalle coinvolgenti note della Phoenix Blues Band, che intratterrà gli ospiti con la loro musica vibrante, mentre il bartender Andrea Splatter Zanghi creerà cocktail raffinati e sorprendenti.

Un aspetto fondamentale di questo evento è la presenza dei volontari dell’associazione Ugi, che saranno alla serata per raccogliere le donazioni in loco. Grazie al loro impegno e dedizione, sarà possibile garantire che ogni contributo sia destinato a sostenere le famiglie assistite dall’associazione Ugi.

L'invito è aperto a tutti coloro che desiderano partecipare a una serata all'insegna del gusto, della musica e della solidarietà. È sufficiente prenotare telefonando al 335 5751261.

Insieme possiamo fare la differenza.