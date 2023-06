Da lunedì 19 aprono anche di sera le aule studio del campus Einaudi

Lunedì 19 giugno, alle ore 20, inaugura l’apertura serale dell’aula studio e dell’aula A4 del Campus Luigi Einaudi con ingresso da viale Ottavio Mai 43. Con questa iniziativa, il CLE si apre ancora di più alla città. Lo spazio - aperto dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 23 - comprende un'aula studio da 48 posti ed è disponibile su richiesta per eventi l'adiacente aula A4 (126 posti) e i relativi androni di servizio che possono essere utilizzati per eventuali attività teatrali o di socializzazione con capienza massima di 100 persone.

“L’apertura serale al Campus Einaudi dell’aula studio e dell’aula A4, con i relativi spazi adiacenti, conferma – dichiara il Rettore dell’Università di Torino Stefano Geuna – quanto UniTo investa per offrire una vita universitaria completa, adeguata ai bisogni emergenti di studentesse e studenti. Fino alle ore 23 si potrà usufruire di spazi su viale Mai, prolungando la permanenza in università”.

“Il Campus Einaudi – continua il Rettore – è sin dalla sua inaugurazione, di ormai dieci anni fa, un centro culturale e sociale di vitale importanza, luogo di contaminazione di esperienze a livello internazionale, che ha instaurato un forte rapporto con il quartiere che lo ospita. Oggi Vanchiglia e il “suo” Campus sono parte dello stesso immaginario collettivo, che identifica una porzione ben riconoscibile di Torino. Qui, abbiamo dimostrato come l’Università possa essere un motore di sviluppo positivo per il territorio nel quale si inserisce. Quello che oggi presentiamo e che chiamiamo “Spazio Mai” è quindi parte di un progetto più grande e ambizioso che vede come meta finale la sempre più profonda connessione del Campus con l’area urbana circostante e con la residenza Olimpia. Insieme stiamo realizzando un grande Campus urbano a disposizione di chi studia, ma anche di chi vive il quartiere e la città. Negli spazi pubblici e aperti, infatti, si sviluppa cultura, riflessione e confronto, si coltiva l’esperienza del vivere civile, si fa maturare la responsabilità per i beni comuni. La disponibilità di spazi dell’università, anche grazie alla recente riqualificazione di viale Ottavio Mai e degli attigui spazi residenziali e ricreativi di Edisu, si candida a essere una piccola nuova agorà, luogo di studio e di aggregazione nel quale studenti e residenti potranno sviluppare socialità in ambienti accoglienti”.