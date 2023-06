Palio dei poeti di Torino, la prima edizione è un successo: vince la "contrada" della Circoscrizione 3

"Abbiamo deciso di far gareggiare poeti di ogni Circoscrizione della città di Torino, i quali esporranno le loro opere e verranno votati da un voto che va da sette a dieci, saranno una giuria popolare e una giuria tecnica, per un totale di dieci giurati ad attribuire i voti ad ogni concorrente. Il palio è ispirato ai grandi eventi di Italia, come quello di Siena, in cui le contrade, rappresentate dai poeti per le Circoscrizioni, gareggiano affiancate dai propri alfieri, i quali sono stati selezionati tra le autorità circoscrizionali di tutta la città".