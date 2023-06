Grugliasco, alloggi del Comune per ospitare i carabinieri: “Territorio più presidiato”

Una Grugliasco più sicura, grazie alla presenza dei carabinieri. È questo il senso del protocollo che, firmato oggi in Prefettura tra il Comune di Grugliasco e il comandante provinciale Claudio Lunardo, permetterà all’amministrazione di cedere in comodato d’uso gratuito degli spazi destinati ad ospitare i militari.

"Grugliasco zona nevralgica"

“Grazie a questa firma sarà possibile ampliare la disponibilità logistica dell’Arma dei carabinieri a Grugliasco, zona nevralgica dal punto di vista logistico. Così facendo, incrementeremo la presenza e gli organici dei carabinieri sul territorio” ha spiegato Raffaele Ruberto, prefetto di Torino.

“C’e grande gratitudine nei confronti dell’amministrazione comunale di Grugliasco e della prefettura” ha affermato il generale Lunardo, che sin dai primi giorni di insediamento del sindaco Emanuele Gaito si era speso per trovare una sistemazione adeguata ai militari. A Grugliasco infatti, per ragioni logistiche, i carabinieri sono stati per anni sotto personale.

Cinque nuovi esponenti dell'Arma

Grazie ai nuovi spazi, sarà possibile inviare sul territorio cinque nuovi esponenti dell’Arma: militari che dormiranno negli alloggi. “Avere carabinieri che dormono in caserma vuol dire assicurare risposte immediate, significa garantire pronta operatività” ha ribadito il generale Lunardo. Si tratta in ogni caso di una soluzione tampone, perché l’obiettivo è quello di dotare Grugliasco di una caserma che permetta al comandante di dormire lì, e garantire un servizio ancora maggiore.

L’obiettivo a breve termine è quello di dare risposte alla collettività in una comunità in continua espansione: tra polo universitario, centri commerciali e industrie, Grugliasco è una città sempre più viva.

Gaito: "Città sempre più attrattiva"

“Siamo contenti di sanare una situazione che si protraeva da anni. Grugliasco è un centro sempre più attrattivo” è il commento del sindaco Gaito.

I carabinieri verranno ospitati a titolo gratuito presso la Foresteria di Villa Claretta, con ingresso su via Le Salle.