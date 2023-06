Spaccio e criminalità nel "triangolo della violenza" in Barriera. Il Comune: "Mettiamo più Civich in strada"

Più Civich in strada per cercare di contrastare lo spaccio e la criminalità nel "triangolo della violenza" di Barriera di Milano. L’area compresa tra corso Giulio Cesare, corso Palermo e via Malone, via Sesia e via Scarlatti da tempo è considerata una delle piazze della droga della città: solo nella scorsa primavera la Questura ha dato il via ad una maxi operazione, che ha portato all'arresto di 87 presunti pusher.

Una situazione difficile con cui devono convivere i residenti di questo angolo di Torino nord, come denunciato in una mozione presentata dal consigliere di Torino Bellissima Piero Abbruzzese, discussa oggi in commissione. Ad aggravare il quadro la recente introduzione delle isole ecologiche, vicino alle quali quotidianamente vengono abbandonati in maniera illegali i rifiuti.

Pentenero: "Problema reale e complesso"

"Il problema - ha sottolineato l'assessore alla Polizia Municipale Gianna Pentenero - è reale e complesso: appartiene a tutte le periferie delle grandi città del nostro paese e non penso di minimizzarlo". L'esponente della giunta ha sottolineato poi come per cercare di risolvere o ridurre spaccio e microcriminalità servano "politiche che possano avere effetto a lungo termine". "Il secondo strumento - ha aggiunto - è quello del controllo del territorio: ogni settimana con il coordinamento alla sicurezza facciamo il punto".

Attenzionate ex Gondrand e Manifattura

In Barriera di Milano - come in altre zone difficili della città come Aurora e via Ormea - sono previsti settimanalmente interventi interforze di Carabinieri, Finanza, Municipale. Tra le zone più attenzionate - oltre al "triangolo della violenza" - l'ex Manifattura Tabacchi, l'ex Gondrand, il passante ferroviario di corso Venezia, la piscina Sempione.

Più Civich in Barriera

A questa attività di "routine" potrebbe aggiungersi un maggior presidio della Circoscrizione 6, grazie all'aumento dei vigili presenti su strada: a chiarirlo il comandante della Polizia Municipale Roberto Mangiardi. Settimanalmente ogni Circoscrizione mette a disposizione dei propri agenti per attività di "pronto intervento", come ad esempio per gli incidenti stradali oppure per gestione della viabilità come accaduto nel recente crollo di Porta Susa. "Barriera di Milano - ha spiegato Mangiardi - è oggetto di servizi ad alto impatto. Noi stiamo ragionando sul liberare agenti della Circoscrizione 6 dai compiti di pronto intervento", destinandoli appunto come presidio sulle strade più difficili di Barriera.

Il Pd attacca la Regione

Un tema che ha dato il via ad un ampio dibattito. Il consigliere del Pd Claudio Cerrato ha attaccato la giunta Cirio, in particolare l'assessore Maurizio Marrone. "Abbiamo - ha detto l'esponente dem - un assessore regionale che fa le fiaccolate, poi quando si propongono soluzioni come la "stanza del buco" all'Amedeo di Savoia per contrastare lo spaccio ed il consumo, è contrario". "Allora - ha aggiunto provocatoriamente - mandate a Barriera l'esercito e polizia. Al Comune spetta la riqualificazione della Manifattura Tabacchi, ma la presa in carico dei tossicodipendenti è in capo alla Regione: quella attuale ha un'unica visione, cioè di vietare".

Liardo (FdI): "Mettiamo Daspo"

La capogruppo di Torino Domani Tiziana Ciampolini ha chiesto di mettere a disposizione degli spazi alle associazioni, coinvolgendo ad esempio una realtà come la Fondazione Comunità Porta Palazzo, all'interno della quale sono attive realtà come Sermig e Asai.

"Vogliamo risolvere - ha replicato l'esponente di Fratelli d’Italia Enzo Liardo - il problema con gli educatori di strada, ma qui serve il Daspo: basta avere il coraggio di inserirlo".