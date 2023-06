Ufficio Passaporti: seconda giornata di apertura dello sportello di piazza Cesare Augusto

L'Ufficio Passaporti di piazza Cesare Augusto 5 ha programmato la seconda apertura dello sportello dedicata esclusivamente al ritiro del passaporto nella giornata di martedì 20 giugno dalle ore 9 alle 13, piazza Cesare Augusto 5 in considerazione dell’incremento di passaporti stampati e non ancora ritirati dai titolari dall’inizio dell’anno.

Ad oggi sono presenti nell'Ufficio Piazza Cesare Augusto 5 circa 2700 documenti riferiti solo all’anno 2023.

In questa seconda giornata (la prima è stata programmata il 6 giugno, ndr), sarà possibile per coloro che hanno ricevuto l’avviso di ritirare il passaporto sulla casella di posta elettronica indicata sul modulo, ovvero per coloro che hanno presentato istanza prima del 10 giugno 2023, ritirare il passaporto recandosi direttamente presso l’Ufficio sopra indicato ovvero tramite persona di fiducia munita di apposita delega.