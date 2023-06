“Il dolce di San Giovanni”, tutto il buono del bene: torna il dolce simbolo di solidarietà e rinascita

In occasione della festa dedicata al Santo patrono di Torino torna il dolce simbolo di solidarietà̀ e rinascita. La delizia, creata per la prima volta nel 2013 e presentata ufficialmente nel 2017 al Duomo di Torino è il cuore di un progetto di beneficenza che volge la sua attenzione in particolare a bambini in situazioni di disagio e detenuti.

Il dolce è uno scrigno ricco di simbologie a partire dalla ricerca di ogni singolo ingrediente e dalla forma a conchiglia, come quella con cui, nell’iconografia classica, San Giovanni ha battezzato Gesù.

Tutto ha origine dall’esperienza di una donna che decide di affrontare un profondo cammino nella sua storia di bambina ferita e sceglie di condividere con gli altri un messaggio di rinascita e nuova vita. Oggi si è arrivati, abbracciando il vissuto e la sensibilità̀ di ciascun componente, alla costituzione di un’associazione di volontariato nella quale vengono messi in gioco peculiarità̀ e talenti per dare vita a nuove prospettive e creare nuove sinergie.

Dopo le restrizioni imposte dalla pandemia quest’anno è tornata la possibilità̀ di riavviare i laboratori con il carcere minorile Ferrante Aporti.

Il Dolce di San Giovanni fa parte dell’importante realtà̀ di Vol.to, il Centro servizi per il Volontariato di Torino. Le associazioni di volontariato che aderiranno al progetto avranno la possibilità̀ di fare raccolta fondi con il ricavato del Dolce.

Il laboratorio di pasticceria SPES 1970 collaborerà̀ alla realizzazione del Dolce di San Giovanni, che sarà̀ disponibile previa prenotazione (Via Saorgio 139b – Torino - Tel. 389.019568 Signor Enzo) al costo di 20 € nel formato piccolo (minimo kg. 0,500) e di 29 € nel formato medio (minimo kg. 0,750) .

Le associazioni e le comunità̀ che vorranno utilizzare il Dolce di San Giovanni per le loro raccolte fondi potranno rivolgersi per informazioni e prezzi all’associazione Il Dolce di San Giovanni (WhatsApp al 3357537758).

Come ogni anno il Dolce sarà̀ presentato al vescovo e alla cittadinanza durante la messa in Duomo a Torino il 24 giugno.