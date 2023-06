Niccolò Fabi in concerto al Castello di Agliè per il Festival della Reciprocità

Sabato 24 giugno, alle 21, in Piazza Castello ad Agliè in programma l’unica tappa estiva tra Torino e provincia di Niccolò Fabi in “Solo Tour” .



L’evento, promosso da Tre Terre Canavesane in collaborazione con To Locals - ente di progettazione culturale che si sta posizionando in Piemonte e nel Canavese come soggetto connettore tra diverse realtà e ideatore di eventi culturali innovativi - si inserisce nell’ambito della II Edizione del Festival della Reciprocità.

Il Festival della Reciprocità, progettato dalle Tre Terre Canavesane, rete formata dai Comuni di Agliè, Castellamonte e San Giorgio Canavese, presenta una II Edizione che, a partire dagli eventi principali dei tre comuni, ossia il Mercato della Terra e della Biodiversità (tenutosi a maggio) di San Giorgio Canavese, Calici (in programma il 7 e 8 luglio) ad Agliè e la Mostra Internazionale della Ceramica (dal 19 agosto al 10 settembre) di Castellamonte, ha visto nascere un nuovo percorso comune con un vasto programma di eventi culturali artistici, musicali ed enogastronomici.



Prossimo appuntamento il 16 luglio al Castello di San Giorgio, con Arturo Brachetti in “Arturo racconta Brachetti”, una conversazione a tu per tu con il pubblico, tra vita e palcoscenico.

Per info e prenotazioni; gite@kubabaviaggi.it; 011.9833198; 346.2340768.