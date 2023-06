Bestie in gabbia, Ethereum e Binance: i migliori investimenti a reddito passivo

Le opportunità di reddito passivo sono emerse come un modo entusiasmante per investitori e trader di generare reddito passivo mentre detengono le proprie risorse digitali. Due importanti criptovalute, Ethereum (ETH) e Binance Coin (BNB), forniscono opzioni di staking che consentono agli utenti di guadagnare premi partecipando alle operazioni della rete.

Inoltre, Caged Beasts (BEASTS) offre un'alternativa di staking unica e gli utenti possono generare entrate passive con il suo programma di riferimento crittografico.

Caged Beasts: libera il potenziale di reddito passivo

Con l'emergere di nuove criptovalute, Caged Beasts ha catturato l'attenzione degli investitori alla ricerca di nuove opportunità. Caged Beasts introduce il concetto di Caged Liquidity, che simboleggia la trasparenza dei fondi strettamente bloccati del progetto e il 75% dei fondi raccolti sarà bloccato fino alla data di rilascio per dimostrare il suo impegno per la sicurezza e la fiducia.

Come token in crescita guidato dalla comunità, Caged Beasts promuove la partecipazione attiva della comunità. Il progetto è attualmente nelle fasi iniziali, preparandosi per una prevendita di successo. Questo è spesso il momento più gratificante per gli investitori e durante la prevendita, Caged Beasts offre la possibilità di realizzare entrate passive.

L'esclusivo programma di riferimento consente agli utenti di creare i propri codici di riferimento da condividere con altri investitori. Quando qualcuno usa il proprio codice, riceverà il 20% del deposito mentre l'investitore segnalato riceve anche un bonus del 20% in token BEASTS. Questo approccio innovativo promuoverà il coinvolgimento della comunità e aiuterà lo sviluppo del progetto aiutando gli utenti a generare reddito passivo.

Ethereum: reddito passivo e sicurezza della rete

Ethereum, la seconda criptovaluta più grande per capitalizzazione di mercato, offre agli investitori l'opportunità di guadagnare reddito passivo attraverso lo staking. Lo staking prevede il deposito di 32 ETH per attivare il software di validazione; i validatori sono quindi responsabili dell'elaborazione delle transazioni, dell'archiviazione dei dati e dell'aggiunta di nuovi blocchi alla blockchain di Ethereum.

Lo staking attraverso uno scambio centralizzato o pool di staking è più accessibile per coloro che dispongono di quantità inferiori di ETH mentre l'esecuzione del proprio nodo di convalida offre i premi più alti. Tuttavia, il rendimento percentuale annuo (APY) diminuisce man mano che vengono puntati più ETH, seguendo una curva. Attualmente, l'APY per lo staking di Ethereum è di circa il 5%. Partecipando allo staking, gli utenti non solo guadagnano ricompense, ma contribuiscono anche alla sicurezza e al decentramento della rete Ethereum.

Binance: sblocca il reddito passivo con lo staking flessibile o bloccato

BNB, il token di utilità dell'ecosistema di Binance, si è affermato come uno dei principali attori nello spazio crittografico. Binance offre ai possessori di BNB l'opportunità di guadagnare reddito passivo attraverso lo staking. Due importanti opzioni di staking su Binance sono il risparmio flessibile e lo staking bloccato.

Risparmio flessibile consente agli utenti di puntare i propri BNB per qualsiasi durata desiderata, offrendo flessibilità nel deposito e prelievo di fondi guadagnando interessi giornalieri. Questa opzione è adatta per le persone che cercano liquidità e flessibilità nei loro investimenti.

D'altra parte, il Locked Staking richiede ai partecipanti di bloccare i propri BNB per un periodo specifico, in genere settimane o mesi, in cambio di premi più elevati rispetto al risparmio flessibile. Gli investitori disposti a impegnarsi in staking a lungo termine possono massimizzare i loro guadagni attraverso questo approccio. Le ricompense per lo staking di BNB possono variare dal 5,86% fino all'8,69%, a seconda dell'opzione di staking scelta.





Gli investimenti a reddito passivo nello spazio crittografico offrono agli individui varie strade per guadagnare ricompense mentre detengono le loro risorse digitali. Per coloro che cercano opportunità di investimento uniche, i progetti emergenti come Caged Beasts forniscono un approccio creativo e guidato dalla comunità, offrendo potenzialmente sia un reddito passivo che un coinvolgimento attivo.

Per stare al passo con Caged Beasts, gli investitori interessati possono registrare ora i loro indirizzi e-mail sul sito web.

