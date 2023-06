Il cambiamento climatico ha amplificato gli eventi atmosferici: ecco perché è importante la copertura per Eventi Speciali

Da molti anni, ormai, si parla di effetto serra, cambiamento climatico , riscaldamento globale e si assiste a fenomeni meteorologici sempre più violenti e imprevedibili, oltre che alla scomparsa di molte specie animali. Sebbene il tema sia noto e i governi si impegnino ogni anno a trovare soluzioni efficaci al problema, purtroppo stiamo già vivendo le conseguenze di anni e anni di gestione concentrata sullo sviluppo e l’industrializzazione, ai danni dell’ambiente.

Le alluvioni che investono il nostro paese, la siccità, le estati sempre più torride, gli uragani e lo scioglimento dei ghiacciai sono solo alcuni degli effetti che il cambiamento climatico sta producendo e che, purtroppo, interessano le nostre vite e le nostre proprietà. Non solo le abitazioni e le strutture pubbliche vengono danneggiate e distrutte, ma anche le automobili, le moto e tutto ciò che possediamo e che non riusciamo a sottrarre alla furia sempre più violenta degli agenti atmosferici.

In virtù di tutte queste considerazioni, almeno ove possibile, è bene procedere tutelandosi, prevedendo eventuali disastri e sottoscrivendo una polizza che possa intervenire in caso di danni provocati da eventi naturali. Nel momento in cui si richiede un preventivo assicurazione Auto , infatti, è possibile includere in polizza una garanzia accessoria spesso sottovalutata che invece, se necessario, può davvero fare la differenza. ConTe.it, distributore leader nel panorama assicurativo, mette a disposizione degli assicurati la garanzia Eventi Speciali, acquistabile solo se si è inserita in polizza anche la garanzia Furto e Incendio.

La copertura Eventi Speciali si suddivide in due ulteriori garanzie:

Garanzia Eventi Sociopolitici (meglio conosciuta come Atti Vandalici) che copre in caso di scioperi, tumulti popolari, sommosse e altri atti di vandalismo;

Garanzia Eventi Naturali , una copertura facoltativa che può essere aggiunta all’RC Auto e che permette di tutelare il veicolo dai danni causati da intemperie e condizioni climatiche particolari. Nello specifico parliamo di:

Trombe d’aria e alluvioni;

Grandine;

Tempeste e uragani;

Frane e smottamenti;

Inondazioni e valanghe;

Slavine.

Sottoscrivendo una polizza di quest'ultimo tipo il vantaggio è quello di non dover pagare personalmente danni arrecati da agenti atmosferici. La garanzia non applica alcun deprezzamento in caso di danno parziale entro dodici mesi dalla data di immatricolazione o in caso di danno totale entro sei mesi dalla data di immatricolazione. Entrambe le garanzie sono prestate con scoperto e/o franchigia, sempre esplicitamente riportati nel contratto di polizza, quindi, prima di sottoscrivere l’assicurazione è sempre bene leggere attentamente i dettagli di contratto e Set Informativo.

La garanzia Eventi Naturali, come tutte le garanzie accessorie, ha un costo che a molti può sembrare alto rispetto alla possibilità di non dover ricorrere alla garanzia. Il ragionamento da fare, tuttavia, è quanto maggiori sarebbero i costi di riparazione in caso, invece, il danno si verificasse e dovessimo pagarlo di tasca nostra. Prevenire è meglio che curare: e mai come in questo caso è accertato e verificabile.