Parco di Vittorio: aggiustati i wc e le maniglie dei bagni al Centro d’incontro

Dopo l’emergenza bagni, il centro d’incontro del parco di Vittorio è stato messo in sicurezza dai tecnici della Circoscrizione 8.

Bagni risistemati

La struttura, molto frequentata dagli anziani, presentava al suo interno due wc fuori uso e uno allagato dalla pioggia, mentre alcune delle maniglie delle porte aspettavano da mesi di essere sostitute.

“Abbiamo sostituito ex novo tutte le tapparelle e risistemando all'occorrenza i serramenti” spiega il presidente Miano. "Ci siamo poi dedicati agli arredi, sostituendo sedie diventate nel tempo obsolete, con altrettante più leggere e confortevoli e soprattutto nuove. Nei giorni scorsi abbiamo altresì riparato i servizi igienici in parte "fuori uso", con un intervento idraulico di manutenzione straordinaria e abbiamo sostituito le maniglie che non funzionavano”.

Miano: "Situazione tornata normale"

“Funziona tutto benissimo adesso - confermano dal centro incontro - C’è solo più un bagno per cui stiamo aspettando un pezzo, ma l’idraulico ci ha assicurato che arriverà nei prossimi giorni”.

Nelle prossime settimane la Circoscrizione 8 si occuperà della manutenzione ordinaria e straordinaria anche degli altri due Centri di Incontro di San Salvario e Cavoretto. “Anche loro hanno necessità di intervento” conclude Miano.