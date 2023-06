Piazza d'armi, finalmente si vede di nuovo il prato davanti al Pala Olimpico

La recinzione c'è ancora, ma finalmente il campo di patate è tornato a cedere il passo al prato e all'erba. In piazza d'Armi si rivede l'area verde dopo lunghi mesi in cui gli stand dei grandi eventi avevano ridotto la zona a una porzione brulla e inaccessibile.

Complice le abbondanti piogge, adesso il prato dove i torinesi erano abituati a stendersi per prendere il sole o a fare sport torna ad assumere il suo aspetto naturale. Anche se l'accesso è ancora precluso: le transenne infatti impediscono ancora di entrare nella zona di fronte al Pala Olimpico, dove si sono alternate le zone per il pubblico in occasione delle Atp e l'area media dell'Eurovision.