Scontro violento in corso Einaudi: coinvolta una vettura e tram della linea 15

È di una vettura e un tram della linea 15 il bilancio dello scontro che si è verificato pochi minuti fa in corso Einaudi, nel cuore della Crocetta, proprio di fronte alla chiesa parrocchiale.

Ancora da ricostruire la dinamica che ha portato all'impatto tra l'auto e il tram, che stava percorrendo i binari in direzione Politecnico.

Sul posto sono arrivati gli uomini della Polizia municipale per effettuare i rilievi e riportare il flusso veicolare in condizioni di sicurezza. Qualche disagio, ma pian piano il traffico è ripreso.

Proseguono gli accertamenti per risalire alle cause dell'impatto. Una Suzuki si è poi avvicinata all'auto incidentata provando a farla ripartire, per liberare più rapidamente il luogo del sinistro.