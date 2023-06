Quando parliamo di piccoli traslochi low cost parliamo di un servizio molto interessante prima di tutto perché ci sono molte persone che si spostano, e quindi che devono traslocare in un'altra casa o all'interno della stessa città o anche in un'altra città o addirittura in un'altra regione.

Fino ad arrivare a casi poi più rari ma comunque molto frequenti,e cioè delle persone che vanno all'estero, e in quel caso parliamo naturalmente di traslochi internazionali che è una nicchia abbastanza particolare di questo mondo.

Mentre quando usiamo la definizione piccoli traslochi ci riferiamo a quelle persone che nonostante non abbiano tantissime cose da portare nell'altra casa comunque alcune tra queste sono ingombranti e pensiamo a mobili o a oggetti particolari, e in ogni caso hanno bisogno di aiuto delle imprese nel settore,anche perché sono persone molto impegnate nella loro vita magari.

E quindi pensiamo a quelle persone che lavorano tutto il giorno e hanno una famiglia da portare avanti e siccome devono occuparsi anche della nuova casa dove andranno con tutto quello che significa che dal punto di vista burocratico, non vogliono doversi occupare di un trasloco che sebbene lo si possa considerare un piccolo trasloco, comunque è un qualcosa che può portarci stress se abbiamo molte cose da fare.

Anzi molte persone spesso quando magari non hanno mai traslocato e magari hanno sempre vissuto in una stessa casa e si meravigliano e di quanto possa essere stressante,anche perché ci sono varie fasi da prendere in considerazione all'interno dello stesso processo.

Non è che una persona può decidere di traslocare è semplicemente spostare le cose perché per esempio dovrà occuparsi anche di trovare delle scatole adeguate e quindi degli imballaggi che servono per quegli oggetti che deve spostare.

Oltre al fatto che spesso serve fare una lista di inventario per capire quello che vogliamo portare nella nuova casa e quello che non ci serve o perché è troppo vecchio e quindi lo dobbiamo far smaltire in discarica, oppure perché se anche in buone condizioni non ci serve e a quel punto faremo meglio a rivederli in qualche mercatino off-line oppure online,così guadagniamo anche un po' di soldi.

Se ci muoviamo in anticipo possiamo trovare ottime offerte per il nostro trasloco

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte se noi riusciamo a muoverci con un certo anticipo e quindi sappiamo di dover traslocare è chiaro che possiamo trovare delle ottime offerte, ed è per quello che parlavamo all'inizio di low cost.

Anche se poi c'è da dire che se viviamo in una grande città dove ci stanno tante imprese di traslochi e per caso per qualche motivo perché magari ci hanno chiamato a lavorare da un'altra parte, siamo costretti a lasciare casa in maniera molto rapida, non è detto che comunque non riusciamo a trovare un qualcosa di conveniente.

Basterà semplicemente iniziare a vagliare le varie aziende e mettere da parte quelle che hanno delle tariffe alte e con le altre organizzare dei sopralluoghi.