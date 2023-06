“Storie di infortunio”, Unione Industriali e sindacati insieme per promuovere la sicurezza sul lavoro

In tal senso, Unione Industriali Torino e Cgil Cisl Uil Torino, riuniti nell’OPP - Organismo Paritetico Provinciale, hanno predisposto il percorso di formazione congiunto “Storie di infortunio” che avrà inizio nel mese di settembre presso le sedi delle quattro organizzazioni e sarà sviluppato in due moduli di quattro ore ciascuno. Il corso è ispirato e curato dal Centro Regionale di Documentazione e Promozione della Salute (DORS) e dal Servizio Sovrazonale di Epidemiologia (SEPI) dell’ASL TO3, già promotori di un omonimo progetto preso a modello. Una metodologia formativa innovativa, capace di rafforzare le competenze ma anche di maturare una profonda e condivisa cultura della sicurezza, sperimentando strade diverse ed efficaci, per prevenire infortuni e malattie professionali.

L’approccio si basa sulla narrazione di eventi infortunistici, la cui ricostruzione in veste di “storie” offrirà ai 118 partecipanti, fra RSL (rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza) e RSPP (responsabili servizio prevenzione e protezione), l’opportunità di individuare e condividere le indicazioni prevenzionali che li avrebbero scongiurati. Preziosa in quest’ottica la collaborazione e partecipazione dei tecnici della prevenzione dei servizi SPreSAL delle ASL piemontesi, a cui spetta il compito di tratteggiare l’accaduto partendo da un’inchiesta di infortunio, sviluppando il racconto anche attraverso il recupero di aspetti non indicati negli atti ufficiali, come il contesto lavorativo, le caratteristiche dei lavoratori coinvolti ecc.