Giusy Versace ospite all'AmMira Festival della Fondazione Aief

“Siamo onorati di ospitare Giusy Versace ad AmMira Festival. Giusy non porta solo la sua storia ma porta a tutti noi, adulti e bambini, l'opportunità di riflettere sulla forza interiore che ognuno di noi possiede e sulla capacità di accogliere la diversità come una ricchezza per la comunità” dichiara Tommaso Varaldo, presidente della Fondazione AIEF per l’infanzia e l’adolescenza.

“Dopo il lungo periodo di stop a causa della pandemia, durante il quale non ho potuto promuovere i miei libri come avrei voluto, sono davvero molto felice di poterlo fare all’Ammira Festival di Torino, venerdì 23 giugno” dichiara Giusy Versace. “Ogni occasione mi entusiasma, perché questi libri mi hanno permesso di arrivare nelle mani di persone con disabilità e di ragazzi giovani, offrendo loro spunti e strumenti per non arrendersi e guardare alla vita con un approccio più entusiasta e coraggioso. Ringrazio per questo Tommaso Varaldo e la Fondazione Aief per l’invito e non vedo l’ora di essere a Torino venerdì sera!”, conclude.

L’evento si svolge nel Punto 13 di Via Farinelli 36/9 a Torino, è aperto a tutti e a tutte le fasce d’età. La partecipazione è gratuita e sino ad esaurimento posti.