"Emozioni sulla tela": il Palazzo delle Feste di Bardonecchia omaggia l'opera di Francesco Paula Palumbo

"Mio papà non ha mai vissuto a Bardonecchia ma qui ho ritrovato molti spunti che, curiosamente, richiamano ai luoghi della sua vita e della sua attività. Ha abitato nel quartiere ovest di Torino dove molte vie sono intitolate proprio alle località che di trovano nei dintorni di Bardonecchia" spiega Claudio Palumbo, figlio dell'artista e curatore della mostra. "E non è la sola analogia: passeggiando per questa località e per le frazioni vicine - prosegue - ho ritrovato immagini intagliate in legno che richiamano nei colori ed in una certa tridimensionalità l'opera di mio padre. Ultima curiosità il numero 45 , che era il civico della via, dove c'era lo studio di mio padre, ed è anche il civico dove si trova il Museo dell'Intaglio al Melezet. È quasi un ritorno alle proprie origini, pensando che le vie in cui ha abitato e lavorato sono qui vicino al Palazzo delle Feste, che da oggi al 10 luglio ci riceve".

L'esposizione dedicata all'opera di Palumbo, inaugurata oggi, sabato 24 giugno, è la diciottesima realizzata negli ultimi quattro anni con circa 12500 visitatori complessivi.