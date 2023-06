Attimi di paura nella notte in via Cibrario per un'esplosione all'interno di un'erboristeria

Un improvviso boato, attorno all'una di questa notte, ha risvegliato di soprassalto alcuni residenti di via Cibrario. Un'esplosione, un rumore fortissimo, la paura che potesse trattarsi di un ordigno, che aveva fatto saltare la saracinesca di una nota erboristeria della zona, al numero civico 60.

Sul posto Polizia e Vigili del fuoco

Subito sono state allertate le forze dell'ordine e i soccorsi. Sul luogo sono arrivate nel giro di pochi minuti gli uomini della squadra volante e i Vigili del fuoco, ma proprio i pompieri hanno subito escluso che si potesse trattare di un tentativo di scassinare il negozio. L'esplosione sarebbe stata originata da un fatto accidentale, probabilmente figlio di una reazione chimica e non di un ordigno.

Non si pensa ad un fatto doloso

Ora è in programma una ulteriore perizia da parte dei Vigili del fuoco, per chiarire ancora meglio come e cosa abbia originato la deflagrazione, ma al momento non ci sono elementi che facciano pensare a un fatto doloso.

Restano i tanti danni all'interno del locale, il pianto dell'anziana signora, proprietaria dei muri del negozio, che ritiene che si possa essere trattato di una spaccata finita male, complice magari la rottura della grande vetrata dietro la saracinesca. La paura e il forte boato di sicuro hanno fatto trascorrere momenti di panico a molte persone, con la vicenda dell'esplosione segnalata sulla sua pagina Fb dal consigliere di Fratelli d'Italia della Circoscrizione 4 Luca Maggia. "A distanza di alcune settimane dalla marcia per la legalità organizzata da FdI nessuno si è attivato concretamente al fine di porre un freno a questi atti predatori. Chiediamo l'intervento immediato della città per bloccare questa deriva e permettere ai residenti e commercianti di poter vivere in serenità".

"Gli aumenti di personale delle Forze dell’Ordine disposti dal Governo Meloni fanno ben sperare, l’importante è che gli agenti vengano messi su strada a presidiare il territorio", ha dichiarato invece l'assessore regionale alle Politiche sociali Maurizio Marrone.