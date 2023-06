Domani il congresso dell'Ugl di Torino: presente anche il leader nazionale Paolo Capone

Domani, lunedì 26 giugno, alle ore 9, presso l’Auditorium Oratorio San Filippo Neri a Torino, si terrà il Congresso territoriale dell’UGL di Torino, in cui interverrà il Segretario Generale UGL, Paolo Capone, per parlare dei temi locali e regionali che riguardano l’occupazione, l’economia e il lavoro. “La stagione dei congressi territoriali rappresenta l’occasione per confrontarsi con gli iscritti e per costruire insieme il nuovo modello sindacale che affronterà il #viaggionelfuturo del lavoro”.



“L'economia piemontese riparte bene, ma serve sostegno ai lavoratori e alle imprese”. Questa l'analisi di Paolo Capone, Segretario Generale dell'UGL, in merito ai dati del PIL del Piemonte, realizzati da Superindice PilNow, il calcolo fatto dal Comitato Torino Finanza della Camera di Commercio di Torino. Il sindacalista sottolinea però come l'Italia e in particolare il Piemonte, a traino manifatturiero, paghino ancora lo scotto della crisi ucraina e dell'aumento dei costi energetici.



“La ripartenza dei primi mesi del 2023 va accompagnata e rafforzata con misure a sostegno dell’occupazione e delle famiglie duramente colpite dall’inflazione e dal caro energia. Inoltre, Torino è un territorio centrale per il settore automobilistico italiano quello legato, soprattutto, alla presenza di Stellantis. Fondamentale, quindi, trovare anche nel Piemonte la strada per implementare la transizione energetica, la digitalizzazione, la sostenibilità e l’utilizzo efficace delle risorse europee del PNRR. In questo quadro - conclude il Segretario - l'UGL conferma il massimo impegno per l'economia piemontese, affiancando le istanze dei lavoratori alle necessità di crescita e innovazione delle imprese, per trasformare la tuttora fragile ripresa in un vero rilancio economico e occupazionale della Regione”.