Il parco Rignon riqualificato nel 2024 con i soldi dell'Europa

Il parco Rignon verrà riqualificato grazie ai soldi dell'Europa. L'area verde di Santa Rita da molti anni non è oggetto di manutenzione straordinaria diffusa. Nell'ambito del Pnrr sono previsti però interventi di sistemazione sia dello spazio su corso Orbassano, che della Tesoriera, dato che entrambi ospitano all'interno delle biblioteche. A chiarirlo l'assessore alla Cura della Città, Francesco Tresso, rispondendo ad un'interpellanza presentata dal capogruppo di Torino Libero Pensiero, Pino Iannò.

L'esponente della minoranza ha segnalato come nel parco Rignon siano " apparsi cartelli con scritto “prestare attenzione alla presenza di buche” ". " È grottesco - sottolinea Iannò - inserire della segnaletica per indicare la presenza di avallementi, invece di ripararli ". Con i soldi del Piano Nazionale di Resilienza, ha replicato Tresso, nel 2024 verrà riqualificata tutta l'area verde della Circoscrizione 2.

"In attesa di poter eseguire i lavori di manutenzione straordinaria, oltre a svolgere piccole e continue riparazioni (alle attrezzature ludiche, agli arredi, all’area cani, compresa la colmatura di buche,…), ormai da alcuni anni si è parallelamente preferito attenzionare i fruitori del parco rispetto alla presenza di eventuali buche posizionando un cartello di segnalazione in corrispondenza dei tre ingressi al parco e all’ingresso dell’area cani, per un totale di quattro cartelli", ha concluso Tresso.